Agenda de Marchas, Concentraciones y Rodadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 1 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 9 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharán en Cuauhtémoc a las 10:00 horas del Centro Médico Nacional “Siglo XXI” en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores con destino al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora 107, colonia Condesa.

Concentraciones

Ternurines Guerrilleros se concentrarán a las 11:00 horas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Ciclistas rodarán a las 19:45 horas desde Casa Rueda Libre, en Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Barrio San Lucas, con destino a Coyoacán Centro, Jardín Plaza Hidalgo, colonia Centro de Coyoacán.

Team Monas Bikers rodarán a las 21:20 horas de Letras Tlatelolco, en avenida Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco con destino a la Universidad Autónoma Metropolitana “Cuajimalpa”, en Vasco de Quiroga 4871, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ