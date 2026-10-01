Economía

Nacional Monte de Piedad Ofrece Beneficios tras Levantar Huelga: Así Evitas Pago de Intereses

Las sucursales reabrirán sus puertas a partir del próximo miércoles 7 de octubre, en un horario continuo

Nacional Monte de PiedadCasa Matriz del Nacional Monte de Piedad en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nacional Monte de Piedad concluye huelga y ofrece 45 días sin intereses. Reabren el 7 de octubre. Agenda tu cita en línea y regulariza tus empeños.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+