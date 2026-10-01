Nacional Monte de Piedad Ofrece Beneficios tras Levantar Huelga: Así Evitas Pago de Intereses

El Nacional Monte de Piedad concluyó la huelga que mantuvo por casi un año, por lo que anunció beneficios para sus clientes.

Cabe recordar que la huelga concluyó ayer, 30 de septiembre de 2026, luego de que la representación sindical y la institución alcanzaron un acuerd con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Para regularizar los empeños, el Nacional Monte de Piedad orece 45 días sin cobro de interés, para aprovechar el beneficio solo debes agendar una cita a través de la página web:

Proporcionar datos, como nombre y número celular. Elegir sucursal y horario. Recibir un folio de confirmación.

Es importante señalar que el día de la cita debes presentar tu credencial del INE y el folio para ser atendido en ventanilla.

Las sucursales reabrirán sus puertas a partir del próximo miércoles 7 de octubre, en un horario continuo de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Con información de N+

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