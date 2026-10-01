Muere Pingüino de Humboldt Dentro del Parque Zoológico de León, Guanajuato

La mañana del pasado miércoles se registró la muerte de un pingüino de Humboldt en el interior del Parque Zoológico de León, Guanajuato.

Desde hace 14 días que el pingüino comenzó con malestares, por lo que se mantuvo en observación y recibiendo medicamento veterinario.

Días después el ejemplar fue encontrado sin vida por la mañana, tras el fallecimiento se programó una necropsia que realizará un patólogo externo al Zoológico para determinar su causa de muerte.

Este es el segundo animal que muere en las instalaciones del Parque Zoológico de León en menos de 7 días.

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El pasado domingo por la mañana, una jirafa fue encontrada sin vida, por lo que también se están investigando las causas.

Era llamado como “Kowalski” y tenía 11 meses de edad, personal del Zoológico espera pronto tener los resultados de las autopsias de los ejemplares fallecidos.