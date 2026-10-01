Seguridad

Muere Pingüino de Humboldt Dentro del Parque Zoológico de León, Guanajuato

Este es el segundo animal que fallece dentro de las instalaciones en menos de una semana, el domingo pasado murió una jirafa

Muere Pingüino de Humboldt Dentro del Parque Zoológico de León.Muere Pingüino de Humboldt Dentro del Parque Zoológico de León. Foto: N+

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Desde hace más de una semana había estado bajo tratamiento, un patólogo externo hará la necropsia.

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