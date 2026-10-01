Temblor en México Hoy: ¿Qué Magnitud y Dónde Fue el Epicentro del Sismo Este Jueves?

Octubre inició con varios sismos en México, reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN); aquí te damos un informe de los temblores que se han registrado hoy, primer día del mes.

El Sismológico Nacional informó que sigue temblando en Chiapas luego del fuerte sismo de magnitud 7.4, en Ciudad Hidalgo, del pasado 17 de julio. Hasta el corte de hoy, 1 de octubre de 2026, suman 2,782 réplicas, la mayor de 6.5.

¿Dónde fue el temblor hoy?

A continuación, te informamos dónde hubo un sismo hoy de magnitud mayor a 4.0, la zona del epicentro y la hora en que ocurrió, de acuerdo con el reporte diario del Servicio Sismológico Nacional.

02:40 horas: Sismo con epicentro en Huixtla, Chiapas, de magnitud 4.1.

02:16 horas: Temblor en Pinotepa Nacional, Oaxaca, de magnitud 4.0.

02:14 horas: Magnitud 4.4 al suroeste de Huixtla, Chiapas.

00:52 horas: Sismo de magnitud 4.3 con epicentro al noreste de Matías Romero, Oaxaca.

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