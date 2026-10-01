Sociedad

Temblor en México Hoy: ¿Qué Magnitud y Dónde Fue el Epicentro del Sismo Este Jueves?

Sigue temblando en Chiapas luego del fuerte movimiento telúrico del 17 de julio

Evacuación por sismo en CDMXEvacuación por sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Inicia octubre con sismos en México: Chiapas y Oaxaca registran movimientos de más de 4.0. Descubre dónde y a qué hora ocurrieron estos temblores según el Servicio Sismológico Nacional.

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