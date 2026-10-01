Sociedad

Rescatan a Cuatro Personas y Hallan a Joven Herido en Zona Desértica de Mexicali, BC

Familiares buscaban al muchacho después de que su vehículo quedara varado durante la búsqueda

Rescatan a Cuatro Personas y Hallan a Joven Herido en Zona Desértica de Mexicali, BCRescatan a Cuatro Personas y Hallan a Joven Herido en Zona Desértica de Mexicali, BC | Foto: Rescate Aguiluchos A.C.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+