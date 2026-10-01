Rescatan a Cuatro Personas y Hallan a Joven Herido en Zona Desértica de Mexicali, BC

Cuatro personas fueron rescatadas durante la noche del martes de una zona agreste de Mexicali por integrantes del Grupo de Rescate Aguiluchos, quienes durante el traslado hacia el punto donde se había solicitado el auxilio localizaron a un quinto joven tendido en el suelo y con afectaciones graves en su estado de salud.

De acuerdo con la información proporcionada, el joven era familiar de las cuatro personas que solicitaron ayuda y había tomado la decisión de cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos, pero posteriormente fue abandonado en una zona desértica.

Ante esta situación, sus familiares salieron en su búsqueda para localizarlo y auxiliarlo. Sin embargo, durante el recorrido su vehículo quedó varado, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

El Grupo de Rescate Aguiluchos se trasladó hasta la zona para atender el llamado. Mientras se dirigían hacia el sitio donde se encontraban las cuatro personas, localizaron al joven tendido en el suelo y con una afectación grave a su salud.

Los rescatistas brindaron atención a las cinco personas y posteriormente recibieron asistencia médica. De acuerdo con la información proporcionada, todos se encuentran sanos y salvos tras el operativo de rescate.

Información David Mena

APG