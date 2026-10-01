Pronóstico del tiempo

Clima en Nuevo León: Frente Frío 1 Provocará Fuertes Lluvias

Entérate del pronóstico de las condiciones meteorológicas para Nuevo León con Mauro Morales

Monterrey por las mañanasMonterrey por las mañanas. Foto: N+

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Lluvias intensas y temperaturas en descenso en Monterrey. El Frente Frío número 1 trae acumulados significativos.

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