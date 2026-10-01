Clima en Nuevo León: Frente Frío 1 Provocará Fuertes Lluvias

Ayer por la tarde comenzaron a presentarse algunas precipitaciones en la zona metropolitana de Monterrey, acompañadas de una sensación de bochorno muy incómoda. Finalmente se registraron lluvias, aunque fueron muy ligeras.

Esta mañana, en Monterrey, las temperaturas amanecen entre los 24 °C y 26 °C, con cielo nublado y buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo ambiental.

Para esta tarde se esperan temperaturas máximas cercanas a los 30 °C, con altas probabilidades de lluvia conforme avance la tarde y durante la noche.

El frente frío número 1 de la temporada avanza sobre el norte de Coahuila y, en las próximas horas, sus efectos, en forma de lluvia, llegarán a Nuevo León. A partir de mañana se esperan temperaturas máximas de alrededor de 24 °C a 25 °C y se dispararán las probabilidades de lluvia durante las siguientes horas.

Los acumulados de lluvia se han actualizado y ahora se proyectan 51.77 milímetros para las próximas 24 horas; para mañana viernes, 22.57 mm; sábado, 20.11 mm; domingo, 30.49 mm, y lunes, 18 mm.

Para martes y miércoles aún se pueden esperar 10 mm adicionales. Los acumulados a siete días podrían llegar a los 154 milímetros, es decir, 154 litros de lluvia por cada metro cuadrado.

La inyección de aire frío del Frente Frío número 1 chocará con el calor y la humedad, provocando un choque térmico sobre el noreste y generando lluvias importantes. En Nuevo León, el factor orográfico dará una potencia adicional a las precipitaciones, por lo que se esperan varios días de lluvias y grandes acumulados.