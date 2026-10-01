Ciencia y Tecnología

Despega Crew-13 Rumbo a la Estación Espacial Internacional; Busca Llegar en Tiempo Récord

La misión tripulada de NASA y SpaceX salió desde Florida y tiene previsto acoplarse en siete horas

Despega Crew-13 Rumbo a la Estación Espacial InternacionalDespega Crew-13 Rumbo a la Estación Espacial Internacional. Foto: @SpaceX

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La Crew-13 de NASA y SpaceX ya está en camino a la EEI. Se espera que el acoplamiento más rápido ocurra hoy.

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