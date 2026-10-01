Despega Crew-13 Rumbo a la Estación Espacial Internacional; Busca Llegar en Tiempo Récord

La NASA y SpaceX lanzaron este jueves desde Florida la misión tripulada Crew-13 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), en un viaje previsto de 7 horas y 50 minutos, que será el más rápido realizado por una nave estadounidense hacia el laboratorio orbital.

El cohete Falcon 9 despegó de Cabo Cañaveral a las 9:10 hora del centro de México. El acoplamiento a la EEI está previsto alrededor de las 17:00 horas.

La misión es la decimotercera rotación de tripulaciones del programa comercial de la NASA y SpaceX. Está comandada por Jessica Watkins, acompañada por Luke Delaney, Joshua Kutryk y Serguéi Teteriátnikov.

Siete minutos después del despegue, el propulsor de la primera etapa del Falcon 9 regresó a tierra y aterrizó en la zona de aterrizaje 40 de Cabo Cañaveral. La maniobra permitió al cohete completar la primera parte de la misión mientras la cápsula Dragon continuó su viaje hacia la Estación Espacial Internacional.

Jessica Watkins ya había pasado 170 días en el espacio en 2022. Con esta misión, se convirtió en la primera astronauta de la NASA en despegar dos veces a bordo de una nave Dragon.

Para Joshua Kutryk, el viaje representa su primera misión espacial y la primera de un astronauta canadiense dentro del programa de tripulaciones comerciales de la NASA.

La tripulación permanecerá en la estación hasta marzo de 2027, donde realizará investigaciones sobre tejidos derivados de células madre humanas para estudiar enfermedades del corazón y el párkinson, además de experimentos sobre el cultivo de alimentos para vuelos espaciales de larga duración y las alteraciones del flujo sanguíneo en el espacio.

El lanzamiento de Crew-13 estaba previsto originalmente para el 12 de septiembre, pero fue aplazado debido a una fuga en el sistema de propulsión de la cápsula Dragon. Los técnicos solucionaron el problema con el cambio de una válvula de oxidante.

Información en desarrollo...