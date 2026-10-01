Economía

¿Cuántas Semanas Cotizadas Debo Tener para Pensionarme por el IMSS? Así Obtienes tu Constancia

Los trabajadores de 60 a 65 años que están dados de alta ante el IMSS, deben conocer a qué régimen pertenecen para iniciar su trámite de Pensión.

Logo del IMSS. Cuántas semanas cotizadas necesito para pensionarme por el IMSS.Si estás planeando iniciar tu trámite de Pensión IMSS debes conocer cuántas semanas cotizadas debes tener. Foto: Cuartoscuro.

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