¿Cuántas Semanas Cotizadas Debo Tener para Pensionarme por el IMSS? Así Obtienes tu Constancia

Los trabajadores dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social que estén interesados en pensionarse por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez deben consultar cuántas semanas cotizadas IMSS necesitan para iniciar este trámite en 2026.

Esta cifra dependerá del régimen en el que estén dados de alta: Ley del Seguro Social del 73 o Ley del 97.

Mientras la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada se puede tramitar a partir de los 60 años, la de Vejez aplica a partir de los 65.

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¿Cuántas semanas cotizadas debo tener para pensionarme por el IMSS?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalla que hay dos requisitos que definirán el tipo de pensión que puedes obtener: tu edad y la Ley del Seguro Social en la que estás dado de alta.

Para conocer si perteneces a una u otra debes revisar la fecha exacta de tu primer ingreso o alta ante el Instituto.

La Ley del 73 aplica para aquellas personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

Mientras que la Ley del 97 aplica si tu primera alta ocurrió a partir del 1 de julio de 1997.

Los requisitos que debes cumplir para solicitar el inicio del trámite de pensión son los siguientes:

Ley del Seguro Social 73

Para solicitar la Pensión por Cesantía y Edad Avanzada debes tener 60 años cumplidos, mientras que para la de Vejez, 65. Además de tener un total de 500 semanas cotizadas.

Ley del Seguro Social 97

Para pensionarte por esta Ley, el IMSS pide 60 años cumplidos en caso de Pensión por Cesantía de Edad y 65 años por Vejez.

En 2026, se pide a los trabajadores un total de 825 semanas cotizadas. En el caso específico de esta Ley, el total solicitado se incrementará 25 semanas cada año hasta alcanzar las 1,000 semanas en 2031.

Es decir que para 2027, se pedirá un total de 900 semanas cotizadas a quienes deseen pensionarse por el IMSS.

¿Cómo saber cuántas semanas cotizadas IMSS tienes en 2026? Así obtienes tu constancia

Si deseas conocer cuántas semanas cotizadas tienes, puedes solicitar tu Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS.

El trámite se puede hacer en línea al ingresar al portal de Semanas Cotizadas dispuesto por el Instituto y teclear la siguiente información: CURP, número de Seguridad Social (NSS), correo electrónico y número de celular.

Aunque también existe la posibilidad de hacer la solicitud de la Constancia de Semanas Cotizadas de manera presencial en la Ventanilla de la Subdelegación que te corresponda.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas. Sólo debes presentar tu identificación oficial vigente y conocer tu número de Seguridad Social (NSS).