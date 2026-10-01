Homicidios

Fue Detenido Agustín 'N', Pareja de la Joven que Apareció Muerta en un Tambo en Puebla

Yasmín 'N' fue interceptada por su novio junto con otro hombre y una mujer, y fue asfixiada con tela y cinta adhesiva

Dos hombres y una mujer habrían participado en el asesinato de Yasmín.Dos hombres y una mujer habrían participado en el asesinato de Yasmín. Foto: FGE Puebla

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Tres detenidos por el feminicidio de Yasmín Altamirano en Tehuacán. La joven fue interceptada y asfixiada por su pareja y cómplices.

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