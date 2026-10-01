Fue Detenido Agustín 'N', Pareja de la Joven que Apareció Muerta en un Tambo en Puebla

Subió a tres el número de personas detenidas por el delito de feminicidio cometido en agravio de una adolescente identificada como Yasmín Altamirano de 16 años de edad, cuyo cuerpo fue abandonada en un tambo en Tehuacán, Puebla.

Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) tras el cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Agustín 'N', Efraín 'N' y Brenda 'N', relacionados con la muerte de la joven.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el 7 de julio de 2026, la víctima se dirigía al domicilio que compartía con su pareja sentimental, Agustín 'N'.

Al llegar Yasmín 'N' fue interceptada por él, junto con Efraín 'N' y Brenda 'N', quienes la sometieron bajo el señalamiento de presuntamente haber provocado la detención de un familiar.

Entre los tres amarraron a la menor de edad de pies y manos, y cubrieron el rostro con tela y cinta adhesiva, provocando su fallecimiento a causa de asfixia mecánica.

Posteriormente, Agustín 'N' y Efraín 'N' colocaron el cuerpo en un contenedor de plástico y lo trasladaron para abandonarlo en una barranca.

Derivado de los actos de investigación encabezados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se obtuvieron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener de la autoridad judicial el mandato de captura correspondiente.

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El pasado 30 de septiembre de 2026, agentes investigadores cumplimentaron la orden de aprehensión sobre la vía pública en la Avenida Adolfo López Mateos, en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, perteneciente al municipio de Tehuacán.

Las tres personas quedaron a disposición del Juez de Control para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

JAPR