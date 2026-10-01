Octubre Rosa 2026: Dónde Hacerte una Mastografía Gratuita en CDMX
La detección temprana del cáncer de mama es clave importante para superarlo, te contamos a dónde puedes acudir
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La detección temprana del cáncer de mama es clave importante para superarlo, te contamos a dónde puedes acudir
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La prevención y la detección a tiempo del cáncer de mama es clave para enfrentar esta enfermedad que, actualmente, se ubica como la tercera causa de muerte en mujeres en México. Por ello es que en este mes de octubre se refuerzan las campañas para la detección temprana.
En la Ciudad de México existe una jornada encabezada por la Secretaria de Salud de la CDMX para ofrecer mastografías gratuitas, una estrategia universal para la detección a la que han bautizado como “Chichihualli” (una palabra de origen náhuatl que significa seno o pecho de mujer).
El programa inició este 1 de octubre y este viernes 2 de octubre continuará con la jornada de mastografías en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para mujeres de 40 a 69 años de edad.
Las ubicaciones son las siguientes, sin embargo, hay que tomar en cuenta que pueden cambiar las unidades.
Benito Juárez (Unidad Móvil 2): Telecomunicaciones Nº 21, Área Federal Complejo de Telefonía, Iztapalapa
Tláhuac (Unidad Móvil 3): Canal Revolución y Francisco Jiménez / Cda. Francisco Jiménez, Conchita B.
Iztacalco (Unidad Móvil 5): Eje 4 Sur (Av. Plutarco Elías Calles) #135, Col. Santa Anita “CS Dr. José Zozaya”.
Milpa Alta (Unidad Móvil 7): Av. Morelos entre Calle Juárez y Av. 5 de Mayo poniente, frente a la Coordinación Territorial San Antonio Tecomitl (Festival Chichihualli).
Tlalpan (Unidad Móvil 8): Av. Insurgentes Sur 4177, Sta. Úrsula Xitla.
Álvaro Obregón (Unidad Móvil 9): Vasco de Quiroga 1603, Sta. Fe.
Azcapotzalco (Unidad Móvil 10): San Juan Tlihuaca, entre Víctor Hernández y el Mercado San Juan Tlihuaca
Coyoacán (Unidad Móvil 11): Candelaria Pérez S/N, Coapa, Culhuacán CTM VIII.
Cuauhtémoc (Unidad Móvil 12): Pl. Juan José Baz 7, Centro Histórico.
Miguel Hidalgo (Unidad Móvil 13): Laguna San Cristóbal 204, Anáhuac I Secc.
Xochimilco (Unidad Móvil 14): Jurisdicción Sanitaria Xochimilco, C. Benito Juárez, Barrio San Juan Xochimilco, El Rosario.
Cuajimalpa (Unidad Móvil 15): Pilares Chimalpa, Porfirio Díaz S/N, Col. San Pablo Chimalpa.
Venustiano Carranza (Unidad Móvil 16): Priv. Estaño S/N, Cuchilla Pantitlán.
Tlalpan (Unidad Móvil 18): C. Tixkokob 5, Torres de Padierna.
Iztapalapa (Unidad Móvil 19): U.H. Vicente Guerrero.
Milpa Alta (Unidad Móvil 20): Quintana Roo S/N, Villa Milpa Alta, San Agustín.
Las jornadas arrancan a las 9:00 de la mañana y concluyen a las 14:30 horas. Sin embargo, se deben consultar las redes sociales de la Secretaría de Salud de la CDMX, debido a que existen unidades móviles que cambian de ubicación.
El primer paso para acudir a realizarte una mastografía es hacer una cita al número 5550381709, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 15:00 horas.
Los requisitos son:
Presentar tu INE o CURP
Proporcionar un teléfono de contacto para la entrega de resultados
Acudir sin desodorante, crema, talco ni perfume
Baño del día
Eliminar vello de las axilas
Las mastografías forman parte de una jornada amplia de atención a la salud para personas mayores de 40 años.
En caso de que el resultado del estudio arroje alguna alteración, las personas son enviadas a las Unidades de Salud de la CDMX para realizar estudios complementarios, ya sean ultrasonidos u otro análisis necesario.
En caso de que se confirme el padecimiento, se vincula con hospitales del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, según su derechohabiencia, para su diagnóstico y tratamiento.
Las mastografías gratuitas en la Ciudad de México, es un programa permanente; los mastógrafos pertenecen al Gobierno de la CDMX y cada alcaldía cuenta con al menos un mastógrafo. Sin embargo, por ser el mes de octubre, se realiza una campaña para difundir la jornada de mastografías.
TLS