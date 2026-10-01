Octubre Rosa 2026: Dónde Hacerte una Mastografía Gratuita en CDMX

La prevención y la detección a tiempo del cáncer de mama es clave para enfrentar esta enfermedad que, actualmente, se ubica como la tercera causa de muerte en mujeres en México. Por ello es que en este mes de octubre se refuerzan las campañas para la detección temprana.

En la Ciudad de México existe una jornada encabezada por la Secretaria de Salud de la CDMX para ofrecer mastografías gratuitas, una estrategia universal para la detección a la que han bautizado como “Chichihualli” (una palabra de origen náhuatl que significa seno o pecho de mujer).

El programa inició este 1 de octubre y este viernes 2 de octubre continuará con la jornada de mastografías en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para mujeres de 40 a 69 años de edad.

Las ubicaciones son las siguientes, sin embargo, hay que tomar en cuenta que pueden cambiar las unidades.