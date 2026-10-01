Salud

Epazote para Eliminar Parásitos Intestinales: Así Puedes Usar la Planta Tradicional de México

Los principales estados productores son Puebla, Tlaxcala y Estado de México

EpazoteImagen ilustrativa de epazote. Foto: Secretaría de Agricultura | Archivo

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El epazote, usado por aztecas y mayas, es más que un condimento. Descubre cómo esta planta mexicana puede ayudar a tu salud intestinal y más.

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