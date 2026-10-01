Emiten Comunicado por Niño que Quedó Suspendido en Rueda de la Fortuna en Torreón

La empresa encargada de las atracciones mecánicas que se encuentran en la Feria de Torreón, emitió un comunicado oficial para informar sobre un incidente ocurrido En el juego conocido como 'La Grande Roue'.

De acuerdo con el informe, un menor de edad ingresó a una zona no autorizada para el público y se sujetó de una de las canastas de la atracción. Tras percatarse de lo sucedido, el operador activó de inmediato los protocolos de emergencia y, con el apoyo de personal auxiliar, realizó las maniobras necesarias para poner a salvo al menor y lograr su descenso de forma segura.

Al momento de buscar a los padres del niño entre el público, el personal observó que la madre descendía del juego mientras que el padre se aproximaba desde una atracción cercana. El menor fue entregado a sus tutores a petición de ellos, tras lo cual se retiraron del lugar de manera inmediata.

A raíz de este hecho, la empresa hizo un llamado urgente a madres, padres y tutores a mantener una supervisión estrecha y permanente sobre los menores durante su visita a las instalaciones de la feria, en especial cuando se encuentren cerca de los juegos mecánicos.

Asimismo, la empresa recordó la importancia de que los niños estén acompañados en todo momento por un adulto responsable, respeten las zonas delimitadas, accesos y señalizaciones, y acaten las instrucciones del personal para garantizar un entorno seguro.