Seguridad

Emiten Comunicado por Niño que Quedó Suspendido en Rueda de la Fortuna en Torreón

La empresa informó que el operador activó de inmediato los protocolos de emergencia

Emiten Comunicado por Niño que Quedó Suspendido en Rueda de la Fortuna en TorreónEl menor quedó suspendido en una de las canastillas de la rueda de la fortuna de la Feria de Torreón. Foto: Feria de Torreón

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