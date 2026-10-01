Salud

Protestan Trabajadores del IMSS para Pedir Mejoras Laborales en Torreón, Coahuila

Empleados de la Unidad Médica de Alta Especialidad exigieron medicamentos, insumos y personal suficiente para atender a los pacientes

Protestan Trabajadores del IMSS para Pedir Mejoras Laborales en Torreón, CoahuilaTrabajadores de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE71) realizaron una marcha pacífica. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Trabajadores del UMAE 71 del IMSS se Manifiestan

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+