Trabajadores de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 71 del IMSS se manifestaron nuevamente de manera pacífica para exigir mejoras en sus condiciones laborales, así como recursos suficientes que permitan garantizar una atención adecuada a los derechohabientes.

Alondra Villalobos Román, enfermera de la UMAE 71, señaló que entre las principales demandas se encuentra un incremento salarial del 10% al sueldo tabulador. También solicitaron transparencia en los acuerdos y decisiones que tienen impacto en sus salarios, prestaciones y procesos de jubilación.

Los trabajadores señalaron además la necesidad de contar con medicamentos, insumos y personal suficiente para atender a los pacientes que acuden diariamente a la institución,

Durante la manifestación, también pidieron garantizar un retiro digno para los trabajadores jubilados y que los acuerdos relacionados con sus derechos laborales queden establecidos por escrito. Finalmente, exigieron claridad sobre la situación laboral de 17 de sus compañeros y transparencia en los procedimientos que actualmente enfrentan.