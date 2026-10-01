Hallan Cuerpos Junto a Carretera Xochimilco-Oaxtepec en Morelos

Cinco personas fueron encontradas sin vida en un terreno ubicado a un costado de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec, en el municipio de Tlalnepantla, Morelos.

El hallazgo ocurrió este jueves 1 de octubre, la fiscalía estatal confirmó la localización de los cuerpos, luego de que se reportara la presencia de varias personas a la orilla de la carretera.

En el sitio se realizó el despliegue de las autoridades a la altura del poblado de Felipe Neri. Elementos de las distintas corporaciones policiacas confirmaron que las cinco personas ya no contaban con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal, Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Zona Oriente acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas y no se ha informado oficialmente su identidad.

La Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

PT