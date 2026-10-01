Seguridad

Hallan Cuerpos Junto a Carretera Xochimilco-Oaxtepec en Morelos

Tres hombres y dos mujeres fueron encontrados sin vida en el municipio de Tlalnepantla

Guardia NacionalLa Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene las investigaciones. Foto ilustrativa: N+

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Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, fueron halladas sin vida en Tlalnepantla, Morelos. Presentaban signos de violencia y estaban maniatadas. La Fiscalía investiga.

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