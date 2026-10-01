Detienen a Tío, Tía y Abuela por el Asesinato de una Joven de 13 Años en Jalisco

Las autoridades de Jalisco investigan un caso en el que una menor de 13 años fue asesinada a golpes, mientras que tres de sus familiares fueron imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones calificadas y maltrato infantil.

Paola Arely ‘N’, José Genaro ‘N’ y María Ofelia ‘N’, son la tía, el tío y la abuela de la adolescente, quienes se encuentran bajo investigación. Un menor de 10 años, hermano de la víctima, padece secuelas por daño físico y psicológico.

El fallecimiento de la joven ocurrió el 25 de septiembre, en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, por lo que se iniciaron las acciones ministeriales. De acuerdo con investigaciones, la menor fue llevada al hospital por la misma abuela señalada.

La menor presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y un severo cuadro de desnutrición, tras su muerte, el dictamen señaló que la causa de muerte se debió a un traumatismo craneoencefálico producido por un objeto contundente.

Se presume que el 22 de septiembre, Paola Arely ‘N’, tía de la víctima, agredió físicamente a la adolescente utilizando un cable, con el que la golpeó en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo hasta dejarla inconsciente, por lo que la habría llevado al hospital.

Durante las primeras investigaciones se localizó al hermano de la joven, quien tenía huellas visibles de violencia física reiterada y afectaciones relacionadas con su alimentación y posibles daños psicológicos.

“Estaban desde tiempo atrás bajo cuidados de la abuela materna, tío y tía, sin embargo, eran víctimas de abuso físico y psicológico, tales como golpes, encierro y mala alimentación”, informó el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de los tres familiares.