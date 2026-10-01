Seguridad

Detienen a Tío, Tía y Abuela por el Asesinato de una Joven de 13 Años en Jalisco

Una adolescente murió a golpes y los principales sospechosos son sus propios familiares

Mujer detenidaDetuvieron a tres familiares por la muerte de una menor de 13 años en Jalisco. Foto: Fiscalía de Jalisco

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Caso en Jalisco: una joven de 13 años muere a golpes y sus familiares son los principales sospechosos

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