Presunto Acosador es Capturado tras Denuncia de Joven en Hermosillo

Harto de que un hombre lo siguiera por distintas calles mientras le decía palabras obscenas y lo invitaba a su domicilio, un joven de 18 años solicitó apoyo a través del número de emergencias 9-1-1, lo que permitió la detención del presunto acosador.



El señalado fue identificado como Emanuel Alexander 'N', de 31 años de edad, quien fue detenido por elementos de la Policía Municipal por el delito de acoso sexual, luego del reporte realizado por el afectado.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del miércoles, en el cruce de las calles Parque Chapultepec y Parque Cumbres, de la colonia Parque Central, al norponiente de Hermosillo, donde el joven pidió la intervención de los agentes.



Tras atender el llamado de emergencia, los oficiales localizaron y detuvieron al hombre señalado, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones relacionadas con el caso.