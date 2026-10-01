Seguridad

Presunto Acosador es Capturado tras Denuncia de Joven en Hermosillo

La víctima señaló que el detenido lo perseguía por distintas calles mientras le decía palabras obscenas en la colonia Parque Central, al norponiente de la capital de Sonora

Presunto Acosador es Capturado tras Denuncia de Joven en HermosilloPresunto Acosador es Capturado tras Denuncia de Joven en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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