Sociedad

Rastro Porcícola se Inunda tras Paso de Huracán Polo en Navojoa, Sonora

La inundación puso en riesgo un aproximado de 2 mil 500 ejemplares diarios en el rastro Tipo Inspección Federal ubicado en el municipio

Rastro Porcícola se Inunda tras Paso de Huracán Polo en Navojoa, SonoraRastro Porcícola se Inunda tras Paso de Huracán Polo en Navojoa, Sonora. Foto: Opormex

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