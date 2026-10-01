Rastro Porcícola se Inunda tras Paso de Huracán Polo en Navojoa, Sonora

Las lluvias que dejó el huracán Polo en el sur de Sonora, ocasionaron que las instalaciones del rastro porcícola del municipio de Navojoa se inundarán, poniendo en riesgo 2 mil 500 ejemplares diarios.



Mediante un comunicado, la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) detalló que la afectación fue en el rastro Tipo Inspección Federal (TIF), donde de manera preliminar se habla de daños en salas de proceso, cuartos fríos, andenes y oficinas, dejando a la planta aislada y fuera de operación.



Esto provocó la suspensión del sacrificio de 2 mil 500 cerdos diarios, además, al momento de las lluvias había alrededor de 2 mil 500 animales en espera de sacrificio y aproximadamente 3 mil toneladas de carne en inventario, que ya están en riesgo.





La Organización de Porcicultores alertó que, de prolongarse la contingencia, puede generar presión sobre las granjas sonorenses y retrasar la salida de animales, afectando la comercialización e ingresos de los productores locales.



Es por ello que realizan un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales para atender esta emergencia, establecer opciones temporales de sacrificio en alguna instalación autorizada y no dejar que se frene la producción de carne de cerdo en Sonora.

Después de la inundación en el rastro porcícola, la Coalición Animalista del Estado de Sonora hizo un llamado al titular de SAGARHPA para verificar la situación de los animales que permanecen en el sitio afectado y coordinar las acciones necesarias para salvaguardar sus vidas y evitarles mayor sufrimiento.

Señalan tener conocimiento que los porcinos estaban destinados a ser sacrificados para el consumo humano, sin embargo, exhortan a no ser indiferentes al sufrimiento durante esta emergencia.