Sociedad

Fuerzas Aéreas de México y EUA Simulan Intercepción de Aeronave en Ensenada, BC

El ejercicio Amalgam Eagle 2026 permitió practicar la detección, coordinación y transferencia de vuelos sospechosos

Fuerzas Aéreas de México y EUA Simulan Intercepción de Aeronave en Ensenada, BCFuerzas Aéreas de México y EUA Simulan Intercepción de Aeronave en Ensenada, BC | Foto: N+

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