Fuerzas Aéreas de México y EUA Simulan Intercepción de Aeronave en Ensenada, BC

Fuerzas Aéreas de México y Estados Unidos realizaron en Ensenada un ejercicio binacional en el que simularon la detección, intercepción y transferencia de una aeronave sospechosa en el espacio aéreo.

El ejercicio, denominado Amalgam Eagle 2026, se llevó a cabo en las instalaciones de la Segunda Zona Aérea Militar, con el objetivo de fortalecer la coordinación, el intercambio de información y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas en el espacio aéreo.

El comandante interino de la Segunda Zona Aérea Militar, Luis Florecío Aguilar Molina, explicó que, aunque no es común el ingreso de vuelos ilícitos o fuera de norma, las Fuerzas Armadas deben mantenerse capacitadas para interactuar con instituciones de otros países ante situaciones relacionadas con aeronaves.

Durante la práctica se simuló el ingreso de una aeronave estadounidense a territorio mexicano. De acuerdo con el teniente de la Fuerza Aérea Mexicana, Axel David Gutiérrez García, el ejercicio se realizó de manera conjunta con el Comando Norte de Estados Unidos.

En el escenario planteado, las autoridades estadounidenses informaron sobre la aeronave, así como datos relacionados con su altitud, velocidad y distancia.

Una vez localizada de manera simulada, personal de la Fuerza Aérea Mexicana debía guiarla de regreso hacia territorio estadounidense para que las autoridades de ese país realizaran las acciones correspondientes.

El ejercicio formó parte de las acciones de cooperación entre México y Estados Unidos para fortalecer la coordinación y capacidad de respuesta ante situaciones que involucren el espacio aéreo de ambos países.

Información Patricia Lafarga

APG