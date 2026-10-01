Joven Detenido por Presuntamente Incendiar Casa de Vecino en Hermosillo

Un joven de 21 años de edad fue detenido por oficiales municipales luego de que presuntamente provocara daños en una vivienda del Centro de Hermosillo, a la que habría rociado con gasolina para posteriormente prenderle fuego.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del miércoles, en un inmueble ubicado sobre la calle Revolución, donde el incendio fue provocado presuntamente por el hombre identificado como Francisco Gustavo “N”.



De acuerdo con el propietario de la vivienda, el joven arrojó gasolina directamente contra la fachada del inmueble y después le prendió fuego, ocasionando daños en el lugar, aunque logró ser controlado por el afectado y con Bomberos de Hermosillo que acudieron al lugar.



El propietario señaló que el hecho habría derivado de problemas personales con el ahora detenido, quien finalmente quedó bajo arresto por los oficiales municipales y puesto a disposición del Ministerio Público quien determinará su situación legal.