Seguridad

Joven Detenido por Presuntamente Incendiar Casa de Vecino en Hermosillo

El afectado señaló que el hecho se derivó de problemas personales con el arrestado en hechos ocurridos en la colonia Centro de la ciudad

Joven Detenido por Presuntamente Incendiar Casa de Vecino en HermosilloJoven Detenido por Presuntamente Incendiar Casa de Vecino en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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