Accidentes

Dos Personas Resultan Lesionadas por Picaduras de Abejas en Hermosillo

Presuntamente una caja de insectos cayó de un vehículo en la comunidad de San Pedro El Saucito, lo que provocó que atacaran a personas que se encontraban en el lugar

Dos Personas Resultan Lesionadas por Picaduras de Abejas en HermosilloDos Personas Resultan Lesionadas por Picaduras de Abejas en Hermosillo. Foto: N+

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