Dos Personas Resultan Lesionadas por Picaduras de Abejas en Hermosillo

Dos personas resultaron lesionadas por picaduras de abejas luego de que, al parecer, un apicultor arrojara accidentalmente una caja que transportaba paneles de abeja, lo que provocó que los insectos se alteraran y comenzaran a atacar a quienes se encontraban en el sitio.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:20 horas de este jueves, a la altura del kilómetro 1 de la carretera Hermosillo-Ures, en la comunidad de San Pedro El Saucito, en la zona rural oriente de Hermosillo.

Marco Antonio Trujillo, maquinista de Bomberos de Hermosillo, explicó que al llegar ya no encontraron a las personas lesionadas, pero sí una gran cantidad de abejas que se encontraban alteradas.

“El reporte llegó como que un vehículo había soltado una de las cajas donde almacena las abejas, al llegar al lugar vimos que estaban prácticamente a la orilla de la carretera, habían reportado ya personas lesionadas. Nosotros ya por el momento eliminamos el riesgo ya".

De acuerdo con lo señalado por el bombero, los insectos aparentemente pertenecían a una persona que los transportaba y que se retiró después de que la caja con los panales cayó en el lugar.

Trujillo explicó que Bomberos procura reubicar a las abejas cuando las condiciones lo permiten, pero en este caso representaban un riesgo debido a su comportamiento y a que se encontraban en una zona de peligro para la población.