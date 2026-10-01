Accidentes

Policías Rescatan a Hombre Arrastrado por Corriente del Río Bravo en Ciudad Juárez

Una llamada al número de emergencias 911 alertó a elementos de la SSPM sobre un hombre que se encontraba al interior del río

Rescatan a hombre del Río BravoRescatan a hombre del Río Bravo. Foto: SSPM

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Un hombre de 61 años fue rescatado del Río Bravo por la SSPM en Ciudad Juárez.

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