La mañana de este jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal rescataron a un hombre que fue arrastrado por la corriente del Río Bravo, luego de la creciente registrada debido a las intensas lluvias de los últimos días en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, donde se alertó sobre un hombre que se encontraba al interior del río, en el cruce del Blvd. Juan Pablo II y Moctezuma, en la colonia Cuauhtémoc.

Al llegar al lugar, elementos adscritos al Distrito Centro localizaron a un hombre de 61 años, quien intentaba salir del cuerpo de agua. En el sitio, la esposa del afectado señaló que este cayó accidentalmente al río.

Ante esta situación, los agentes municipales iniciaron las maniobras de rescate y lograron poner al hombre a salvo. Posteriormente, le brindaron los primeros auxilios para verificar que no presentara afectaciones en su estado de salud.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al transitar por las zonas afectadas por el desbordamiento del Río Bravo, a fin de evitar accidentes que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos