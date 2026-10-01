Pentobarbital: Esta Fue la Sustancia Utilizada en la Ejecución Fallida de Christa Pike

El pentobarbital fue la sustancia utilizada por el estado de Tennessee, Estados Unidos, durante el fallido intento de pena de muerte de Christa Pike, quien permaneció con vida después de recibir dos dosis del fármaco.

Pike, de 50 años, estaba programada para ser ejecutada este miércoles 30 de septiembre de 2026 en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, por su participación en el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995.

Aunque las autoridades afirmaron haber seguido el protocolo estatal de ejecución, Pike fue trasladada a un hospital tras el procedimiento, sin que la dependencia proporcionara mayores detalles de su estado de salud.

¿Qué es el pentobarbital que se utilizó en la fallida ejecución de Christa Pike? es un barbitúrico que actúa como depresor del sistema nervioso central. En medicina ha sido utilizado como sedante y anticonvulsivo, entre otros usos. La información oficial del medicamento lo clasifica como una sustancia controlada.

Su efecto se produce principalmente al potenciar la actividad del neurotransmisor GABA en el cerebro. Esto disminuye la actividad del sistema nervioso central y puede provocar sedación profunda; en concentraciones elevadas puede producir una mayor depresión de las funciones neurológicas y respiratorias.

El medicamento existe como producto farmacéutico legítimo y no fue desarrollado exclusivamente para las ejecuciones. Sin embargo, algunos estados de Estados Unidos han recurrido al pentobarbital como parte de sus métodos de inyección letal.

Tennessee modificó su protocolo de ejecución después de una revisión que comenzó en 2022. En diciembre de 2024, el Departamento de Corrección anunció que el nuevo procedimiento utilizaría pentobarbital como único fármaco en las ejecuciones mediante inyección letal.

El cambio sustituyó el protocolo basado en una combinación de medicamentos. El estado señaló entonces que la revisión buscaba establecer un procedimiento que cumpliera con las leyes estatales y las políticas del Departamento de Corrección.

El intento de ejecución de Christa Pike terminó sin que se concretara la sentencia. El Departamento de Corrección sostuvo que siguió cada paso del protocolo establecido y que este no contemplaba procedimientos adicionales después de lo realizado esa noche.

Tras el incidente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente de lo ocurrido y anunció la suspensión de las ejecuciones restantes programadas para 2026.

Al respecto, Amnistía Internacional señaló que la pena de muerte es verdaderamente el castigo más cruel, inhumano y degradante.

"Todos los métodos de ejecución son inhumanos e inaceptables".

PT