Internacional

Pentobarbital: Esta Fue la Sustancia Utilizada en la Ejecución Fallida de Christa Pike

Este fármaco deprime el sistema nervioso central y forma parte del protocolo de inyección letal de Tennessee

Christa Pike ingresando a un tribunal penal el 4 de diciembre de 2007 en Tennessee. Foto: Usa Today Network vía Reuters | ArchivoChrista Pike ingresando a un tribunal penal el 4 de diciembre de 2007 en Tennessee. Foto: Usa Today Network vía Reuters | Archivo

Destacado

Tennessee usa pentobarbital en ejecuciones, pero Christa Pike sigue viva tras las inyecciones. Te decimos más sobre este fármaco y su uso letal.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+