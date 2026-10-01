Seguridad

Lluvias Dejan 10 Puentes y Pasos a Desnivel Cerrados en San Luis Potosí

Las lluvias afectaron a municipios como Mexquitic de Carmona y Rioverde, además de provocar inundaciones en distintos puntos de la zona metropolitana

Fuertes Lluvias Afectan Vialidades, Hospitales y Negocios en SLPFuertes Lluvias Afectan Vialidades, Hospitales y Negocios en SLP. Foto: N+

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En la capital fueron cerrados temporalmente 10 puentes y pasos a desnivel, mientras Protección Civil auxilió a un adulto mayor que quedó varado con su vehículo.

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