Lluvias Dejan 10 Puentes y Pasos a Desnivel Cerrados en San Luis Potosí

Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas dejaron afectaciones en distintos municipios de San Luis Potosí, entre ellas inundaciones, caída de árboles, daños a negocios ambulantes, ingreso de agua a un hospital y el cierre temporal de vialidades.

Las afectaciones comenzaron la tarde del miércoles en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde varios negocios ambulantes instalados con motivo de la Feria Regional resultaron afectados por las rachas de viento y la corriente de agua.

En Rioverde se reportó la caída de árboles, algunos de ellos en planteles educativos, además de que el agua ingresó al Hospital General de este municipio.

Mientras tanto, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, las lluvias se prolongaron durante la noche del miércoles y provocaron inundaciones en diferentes vialidades. De acuerdo con las autoridades, en un periodo corto se registraron alrededor de 50 milímetros de lluvia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que durante la mañana fueron cerrados 10 puentes y pasos a desnivel debido a las condiciones de las vialidades, entre ellos el Río Santiago, Puente Naranja y Camino a la Presa. Los puntos fueron reabiertos de manera gradual conforme disminuyeron las afectaciones.

Por su parte, autoridades municipales realizaron labores de desfogue y mantenimiento del sistema de alcantarillado para atender las zonas afectadas y reducir los niveles de agua.

Durante estas labores, elementos de Protección Civil auxiliaron a un ciudadano de la tercera edad que quedó varado con su vehículo en el Puente Naranja, uno de los puntos que permanecía cerrado debido a la inundación.

Las autoridades mantienen los trabajos de limpieza, desfogue y atención en los sitios afectados por las lluvias, con el objetivo de restablecer las condiciones de las vialidades y reducir las afectaciones a la población.