Salud

Rabia en Humanos: ¿Qué Hacer de Inmediato Si te Muerde o Rasguña un Animal?

Aquí te decimos las acciones que puedes tomar en caso de emergencia

La rabia puede transmitirse por saliva de mamíferos infectados.La rabia puede transmitirse por saliva de mamíferos infectados. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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