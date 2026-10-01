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Trayectoria de Rachel en el Pacífico: ¿el Huracán Impactará en México?

Las autoridades mantienen bajo vigilancia a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, donde se pronostican lluvias y fuertes vientos

Trayectoria de Rachel en el Pacífico: ¿el Huracán impactará en México?Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Rachel avanza en el Pacífico como huracán categoría 2. Autoridades vigilan Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco por lluvias intensas y vientos de hasta 205 km/h.

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