Trayectoria de Rachel en el Pacífico: ¿el Huracán Impactará en México?

El huracán Rachel alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante la mañana de este jueves mientras se desplaza sobre el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se ubicó a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 420 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema registra vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de hasta 205 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

La circulación de Rachel originará lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en la región sur de Baja California Sur y en las zonas centro y sur de Sinaloa, así como lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en las zonas occidentales de Nayarit y Jalisco.

Asimismo, se prevén rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas sur de Baja California Sur, además de olas de 3 a 4 metros de altura en los litorales de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias previstas podrían crear deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades afectadas.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, Rachel no tocará tierra en el territorio nacional. La trayectoria prevista es hacia el oeste-noroeste manteniendo al ciclón en mar abierto, desplazándose de manera paralela a Baja California sin registrar un impacto directo en la línea de costa.