Seguridad

Niña de 6 Años Encuentra Restos Óseos en Lote Baldío de Mexicali Mientras Jugaba

Peritos contabilizaron dieciséis piezas y las trasladaron al SEMEFO tras revisar el terreno

Niña de 6 Años Encuentra 16 Restos Óseos en Lote Baldío de Mexicali Mientras JugabaNiña de 6 Años Encuentra 16 Restos Óseos en Lote Baldío de Mexicali Mientras Jugaba | Foto: N+

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