Niña de 6 Años Encuentra Restos Óseos en Lote Baldío de Mexicali Mientras Jugaba

Una niña de 6 años encontró 16 restos óseos mientras jugaba con un balón en un lote baldío de la colonia Barrio Pasadina, en Mexicali.

De acuerdo con información oficial, el hallazgo ocurrió alrededor de las 00:34 horas de la madrugada del martes, cuando la menor acudió a un pasillo de tierra ubicado frente a su domicilio y observó los huesos, por lo que se realizó un reporte al C5.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y solicitaron la presencia de la Agencia Estatal de Investigación, debido a que los restos presentaban características que hicieron presumir que podrían ser de origen humano.

En el sitio se localizaron al menos tres piezas que corresponderían a fémures, por lo que se planteó de manera preliminar la posibilidad de que la osamenta corresponda a un mínimo de dos personas. Esta información deberá ser determinada mediante los estudios correspondientes.

Peritos en criminalística comenzaron a procesar la escena a la 1:56 de la madrugada y documentaron un total de 16 restos óseos.

Cerca de las 2:40 horas, los restos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde continuarán los estudios para establecer su origen y obtener información que permita determinar a quiénes corresponden.

El lugar donde fueron encontrados los restos se ubica a una cuadra de un panteón.

Información Kitzia Flores

APG