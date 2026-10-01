Mexibús La Paz - San Lázaro: Habrá Nueva Ruta de Transporte en Edomex

Los habitantes de la zona oriente ahora tendrán una nueva opción para llegar al centro de la Ciudad de México. La Línea 8 del Mexibús La Paz - San Lázaro pronto será una alternativa para agilizar los traslados provenientes desde el Estado de México.

El transporte público eficiente es una de las principales demandas para las personas que viven en municipios como La Paz, Ixtapaluca, Chalco y Nezahualcóyotl. Debido a que es indispensable para llegar de forma segura a centros de trabajo, escuelas y comercios que les permitan tener vidas dignas.

En ese sentido, durante la presentación de su Tercer Informe de Gobierno en Edomex, la gobernadora Delfina Gómez dio a conocer los avances que se han realizado en su gestión en materia de movilidad e infraestructura vial, por lo que adelantó que se invertirán 9 mil 065 millones de pesos en ese rubro.

Por ello, los mexiquenses se beneficiarán con la construcción de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, así como con el inicio de la construcción del Trolebús Ixtapaluca y la Línea 5 del Mexibús Lechería-El Rosario.

A dichas rutas también se suma la planeación de nuevos sistemas que ampliarán la conectividad regional y metropolitana; tal es el caso de las Líneas 6 Zinacantepec–Toluca–Lerma y 7 de Panteón Los Rosales del Mexibús. No obstante, uno de los nuevos transportes que destaca es el Mexibús de La Paz - San Lázaro.

La mandataria adelantó la construcción de este sistema. Se prevé que la salida sea desde la estación La Paz de la Línea A del Metro y llegue hasta el CETRAM del Metro San Lázaro, en la alcaldía Venustiano Carranza. Aunque no brindó detalles sobre cuántas estaciones tendrá y el trayecto específico, se espera que la calzada Ignacio Zaragoza sea la vialidad principal de su recorrido.

El nuevo Mexibús La Paz - San Lázaro también fue confirmado hace unos días por el titular de la Secretaría de Movilidad del Edomex, Juan Hugo de la Rosa. El funcionario explicó que la entidad está incursionando en el transporte masivo, ya que había un rezago considerable en ese tema.

Sin embargo, con estas acciones se pretende ofrecer las mejores opciones de traslado para las personas. Los trabajos de la nueva ruta comenzarán el próximo año.

EPP