Transporte público

Mexibús La Paz - San Lázaro: Habrá Nueva Ruta de Transporte en Edomex

Las unidades conectarán de manera directa a la zona oriente con el centro de la Ciudad de México

La nueva línea del Mexibús planea conectar a miles de habitantes del Edomex con el centro de CDMXFoto: Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Nueva Línea de Mexibús en Edomex Conectará con CDMX: La Ruta de Transporte Correrá de La Paz a San Lázaro | N+