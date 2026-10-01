IMSS 2026: ¿Qué Es el Seguro Facultativo y Cuál Es su Costo?
Dentro de estas opciones se encuentra el Seguro de Salud para la Familia y para estudiantes
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un seguro facultativo, una modalidad a la que una persona puede incorporarse por cuenta propia y de manera voluntaria, sin necesidad de tener un empleador o una relación laboral dependiente.
Dentro de estas opciones se encuentra el Seguro de Salud para la Familia, Modalidad 33, que permite contratar servicios médicos para el titular y sus familiares. También existe un esquema dirigido a estudiantes de instituciones públicas. Pero, ¿cómo funcionan estos esquemas, quiénes pueden acceder y cuánto cuesta incorporarse?
La cuota se paga anualmente y por adelantado, y el monto depende de la edad de cada persona que se incorpore. Los últimos costos publicados son:
Edad Cuota anual
0-19 años $8,900
20-29 años $11,100
30-39 años $11,850
40-49 años $13,800
50-59 años $14,250
60-69 años $19,800
70-79 años $20,650
80 años y más $21,300
El seguro puede incluir al cónyuge o concubina, hijos, padre y madre, así como otros familiares contemplados por el esquema. La cobertura comienza el primer día del mes siguiente al de la contratación y debe renovarse dentro de los 30 días naturales anteriores al vencimiento del año correspondiente.
La protección contempla atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y maternidad. En este último caso, incluye atención durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio.
Existen enfermedades preexistentes que impiden la incorporación, además de padecimientos sujetos a periodos de espera y algunas exclusiones, como cirugía estética, lentes, aparatos auditivos y tratamientos de enfermedades crónicas que requieran control terapéutico permanente.
El trámite puede realizarse en línea o de manera presencial. Para acudir a una subdelegación se solicita identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio, además de los documentos correspondientes de los familiares que serán incorporados.
También se debe proporcionar información general, responder un cuestionario médico y cubrir la cuota anual.
El IMSS ofrece gratuitamente este esquema a estudiantes de instituciones públicas. Para acceder, primero deben obtener su Número de Seguridad Social (NSS) mediante la página del IMSS, la aplicación IMSS Digital o una subdelegación.
Una vez obtenido, el estudiante debe proporcionar el NSS a su escuela para que sea registrado ante el instituto.