IMSS 2026: ¿Qué Es el Seguro Facultativo y Cuál Es su Costo?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un seguro facultativo, una modalidad a la que una persona puede incorporarse por cuenta propia y de manera voluntaria, sin necesidad de tener un empleador o una relación laboral dependiente.

Dentro de estas opciones se encuentra el Seguro de Salud para la Familia, Modalidad 33, que permite contratar servicios médicos para el titular y sus familiares. También existe un esquema dirigido a estudiantes de instituciones públicas. Pero, ¿cómo funcionan estos esquemas, quiénes pueden acceder y cuánto cuesta incorporarse?

¿Cuánto cuesta el Seguro de Salud para la Familia?

La cuota se paga anualmente y por adelantado, y el monto depende de la edad de cada persona que se incorpore. Los últimos costos publicados son:

Edad Cuota anual

0-19 años $8,900

20-29 años $11,100

30-39 años $11,850

40-49 años $13,800

50-59 años $14,250

60-69 años $19,800

70-79 años $20,650

80 años y más $21,300

El seguro puede incluir al cónyuge o concubina, hijos, padre y madre, así como otros familiares contemplados por el esquema. La cobertura comienza el primer día del mes siguiente al de la contratación y debe renovarse dentro de los 30 días naturales anteriores al vencimiento del año correspondiente.

¿Qué servicios cubre?

La protección contempla atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y maternidad. En este último caso, incluye atención durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio.

Existen enfermedades preexistentes que impiden la incorporación, además de padecimientos sujetos a periodos de espera y algunas exclusiones, como cirugía estética, lentes, aparatos auditivos y tratamientos de enfermedades crónicas que requieran control terapéutico permanente.

¿Cómo se puede contratar?

El trámite puede realizarse en línea o de manera presencial. Para acudir a una subdelegación se solicita identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio, además de los documentos correspondientes de los familiares que serán incorporados.

También se debe proporcionar información general, responder un cuestionario médico y cubrir la cuota anual.

¿Qué es el seguro facultativo para estudiantes?

El IMSS ofrece gratuitamente este esquema a estudiantes de instituciones públicas. Para acceder, primero deben obtener su Número de Seguridad Social (NSS) mediante la página del IMSS, la aplicación IMSS Digital o una subdelegación.

Una vez obtenido, el estudiante debe proporcionar el NSS a su escuela para que sea registrado ante el instituto.