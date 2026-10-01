Educación

Protestan Alumnos en Secundaria de Matamoros por Presuntos Mensajes Inapropiados de Maestro

Como parte de la protesta, los jóvenes colocaron hojas de cuaderno con mensajes de denuncia en la entrada, lanzaron botellas hacia el interior del plantel

Protestan Alumnos en Secundaria de Matamoros por Presuntos MensajesProtestan Alumnos en Secundaria de Matamoros por Presuntos Mensajes. Foto: N+

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Protesta estudiantil en Matamoros: denuncian a un maestro por mensajes inapropiados. Autoridades educativas ya investigan el caso.

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