Protestan Alumnos en Secundaria de Matamoros por Presuntos Mensajes Inapropiados de Maestro

Alumnos del turno matutino de la Escuela Secundaria Técnica Número 81 Luis Caballero en Matamoros realizaron una protesta fuera del plantel para denunciar a un maestro de la materia de informática.

Los estudiantes señalan al docente de presuntamente enviar mensajes a alumnas, además de mirarlas de manera inapropiada dentro del salón de clases.

Como parte de la protesta, los jóvenes colocaron hojas de cuaderno con mensajes de denuncia en la entrada, lanzaron botellas hacia el interior y rayaron las paredes exteriores de la institución.

Los alumnos piden a las autoridades educativas investiguen los señalamientos y además de asegurar que existen capturas de mensajes.

La directiva del plantel emitió un comunicado en redes sociales en el que menciona que el docente no se encuentra desempeñando su jornada laboral presencial mientras se realizan las acciones administrativas correspondientes.

Asimismo, invitan a quienes cuenten con información relacionada con estos hechos a presentarla ante las autoridades competentes