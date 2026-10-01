Seguridad

Adolescente Ataca con Arma Blanca a 4 Personas al Interior de Secundaria en Querétaro

Durante la intervención de las autoridades se le aseguraron dos cuchillos al menor

Estudiante Ataca con Arma Blanca a Cuatro Personas al Interior de Secundaria en QuerétaroEstudiante Ataca con Arma Blanca a Cuatro Personas al Interior de Secundaria en Querétaro. Foto: Google Maps

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