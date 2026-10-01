Adolescente Ataca con Arma Blanca a 4 Personas al Interior de Secundaria en Querétaro
Durante la intervención de las autoridades se le aseguraron dos cuchillos al menor
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Un menor de edad hirió con un arma blanca a cuatro personas al interior de una institución educativa ubicada en la colonia Paseos de San Miguel, en Querétaro.
El incidente ocurrió luego de que el adolescente presentara comportamiento agresivo y utilizara un objeto punzocortante para atacar a dos alumnos, un docente y una persona del área administrativa del plantel.
Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) acudieron a la institución y lograron detener al menor señalado como probable responsable.
Durante la intervención le fueron asegurados dos cuchillos, mismos que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), autoridad que determinará su situación jurídica.
Las cuatro personas lesionadas fueron atendidas por personal médico. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus heridas.
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