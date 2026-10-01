Adolescente Ataca con Arma Blanca a 4 Personas al Interior de Secundaria en Querétaro

Un menor de edad hirió con un arma blanca a cuatro personas al interior de una institución educativa ubicada en la colonia Paseos de San Miguel, en Querétaro.

El incidente ocurrió luego de que el adolescente presentara comportamiento agresivo y utilizara un objeto punzocortante para atacar a dos alumnos, un docente y una persona del área administrativa del plantel.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) acudieron a la institución y lograron detener al menor señalado como probable responsable.

Durante la intervención le fueron asegurados dos cuchillos, mismos que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), autoridad que determinará su situación jurídica.

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Las cuatro personas lesionadas fueron atendidas por personal médico. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus heridas.