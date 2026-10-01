¿Qué se Sabe de la Familia Asesinada en Montemorelos, Nuevo León?

El multihomicidio de cinco integrantes de una familia mantiene bajo investigación a las autoridades en Montemorelos, Nuevo León. Los hechos ocurrieron en distintos puntos del Fraccionamiento Los Fresnos y, hasta el momento, esto es lo que se sabe sobre las víctimas y cómo fueron localizadas.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la identidad las personas encontradas sin vida: Cinthya Abigail Tamez, de 33 años, Leodegario Moya, de 29 años de edad, Bruno, de 10 años, Cristian, de 11 años, y Gustavo, de 2 años de edad, hijos de la mujer.

Cinthya Abigail y Gustavo, fueron encontrados con impactos de bala dentro de una camioneta, mientras que su pareja sentimental y sus otros dos hijos, también menores de edad, fueron localizados sin vida en un domicilio.

Los primeros reportes se recibieron durante la mañana del miércoles 30 de septiembre, cuando autoridades acudieron al cruce de las calles El Sabino y Camino a Hualahuita, donde encontraron a la mujer y al menor de 2 años dentro de una camioneta color rojo; ambos sin signos vitales y con heridas producidas por arma de fuego.

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¿Dónde fueron localizados los integrantes de la familia?

A unos 400 metros del primer punto, autoridades acudieron hasta un domicilio ubicado en el cruce de las calles Los Nogales y Del Abedul. Dentro de la vivienda fueron encontrados sin vida Leodegario Moya y los otros dos hijos menores de edad, Bruno y Cristian.

Elementos de Protección Civil de Montemorelos, Cruz Roja, Fuerza Civil y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron a los dos sitios para realizar las diligencias correspondientes. En la camioneta también fue localizada un arma de fuego, que quedó bajo resguardo como parte de los indicios.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar qué relación existe entre ambos lugares. Hasta el momento, no se han informado personas detenidas por la muerte de los cinco integrantes de la familia.

Investigan a madre de menores como presunta responsable

Horas antes de que las autoridades encontraran sin vida a los cinco integrantes de la familia, la madre de los tres menores subió a TikTok y a sus estados de WhatsApp una foto con sus hijos y un video manejando su vehículo con la canción de música vallenato de fondo, “No pude quitarte las Espinas”.

Mientras en otra red social, subió un video con la frase “No todos conocen mi lado cu… Yo soy capaz de quemar mi casa, por la de mi vecino arder, aún y sabiendo que también me va a llevar la v…", con la misma canción de fondo.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León busca confirmar si Cinthya Abigail, la madre de familia, es o no la responsable de la muerte de su pareja y de sus tres pequeños hijos. También buscan esclarecer si el arma de fuego usada en el ataque habría sido un regalo que le dieron a la mujer semanas atrás.