Seguridad

¿Qué se Sabe de la Familia Asesinada en Montemorelos, Nuevo León?

Entre las cinco personas fallecidas se encuentra tres menores de edad

Asesinato familia en MontemorelosLa madre y uno de sus hijos fueron encontrados en una camioneta. Foto: N+

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Multihomicidio en Montemorelos: cinco miembros de una familia, incluidos tres menores, fueron asesinados. La madre es investigada como posible responsable.

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