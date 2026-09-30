Seguridad

Investigan Incendio en Quinta Asegurada por Feminicidio de Pamela en Juárez, NL

La Fiscalía de Nuevo León ya busca cual fue la causa del siniestro en este punto resguardado

Quinta de Arnulfo Jr.Autoridades aseguraro que la quinta estaba bajo custodia durante el incendio. Foto: N+

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