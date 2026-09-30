Investigan Incendio en Quinta Asegurada por Feminicidio de Pamela en Juárez, NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que ya se investiga que fue lo que provocó el incendio en la quinta del cantante Arnulfo Jr., ubicada en la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez. El inmueble había sido asegurado como parte de las investigaciones por la muerte de Pamela Yahaira, una joven de 25 años que fue atacada el pasado 10 de julio.

Javier Flores Saldívar, fiscal de Nuevo León, informó que personal de Servicios Periciales acudió al lugar para revisar la propiedad y determinar cómo comenzó el fuego. Autoridades mencionaron que luego de conocer las causas del siniestro, se podrá saber si existe alguna responsabilidad por estos hechos.

El fiscal también confirmó que la quinta se encontraba bajo custodia de las autoridades cuando ocurrió el incendio. No se especificó si durante este hecho se encontraba alguna patrulla o elementos de seguridad vigilando este punto.

Autoridades habían realizado un cateo en este punto apenas hace unos meses. En el lugar se investiga la presunto participación de Arnulfo de Jesús 'N' en el feminicidio de Pamela, una joven de 25 años de edad que fue rociada con gasolina y posteriormente incendiada.

Dentro de esta quinta habían sido encontrados al menos seis vehículos, algunos en malas condiciones, además de chivas y gallinas, por lo que personal de la Secretaría de Medio Ambiente acudió con tres jaulas para retirar a los animales.

Hasta el momento no se han reveledo nuevos detalles sobre esta investigación por feminicidio, lo que ha generado que la familia de Pamela Yahaira realice algunas protestas para exigir justicia por su muerte.