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Pronóstico del Clima Veracruz: Emiten Aviso Especial por Calor y Lluvias

Se dieron a conocer las condiciones que se esperan en el municipio porteño para los próximos días. PC compartió las recomendaciones correspondientes

Pronóstico del Clima Veracruz: Emiten Aviso Especial por Calor y LluviasLas autoridades dieron a conocer distintas recomendaciones ante este pronóstico. Foto: N+

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Pronóstico del clima en Veracruz: calor intenso y lluvias en camino. Mantente hidratado y seguro. Asegura objetos sueltos y sigue los avisos oficiales.

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