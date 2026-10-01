Pronóstico del Clima Veracruz: Emiten Aviso Especial por Calor y Lluvias

La Secretaría de Protección Civil Municipal de Veracruz emitió un aviso especial por calor y lluvia para los próximos días de acuerdo con el pronóstico meteorológico que se espera en la zona.

Durante el transcurso de este miércoles se prevé ambiente caluroso, con una temperatura máxima de 34 ºC y una sensación térmica de hasta 40 °C, con probabilidad de lluvias por la noche.

Asimismo, se espera viento de 15 a 30 km/h del este y sureste con rachas considerables en las zonas de tormenta. Derivado de estas condiciones, se espera un oleaje que va de los 0.5 al metro de altura.

Para los días jueves primero y viernes dos de octubre, se pronostican lluvias durante la madrugada, mientras que para el sábado tres y domingo cuatro de octubre se espera un incremento de potencial de lluvias.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, utilizar bloqueador solar y protegerse del calor durante el día, así como extremar precauciones por posibles encharcamientos urbanos.

Al pronosticarse vientos considerables, se pidió a la población asegurar objetos sueltos que puedan proyectarse con las rachas fuertes. Asimismo, se exhortó a la población a extremar precauciones y mantenerse atento a los avisos oficiales.