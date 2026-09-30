Frente Frío 1 en México: ¿En Qué Estados Descenderá el Termómetro y Habrá Afectaciones?

El primer frente frío de la temporada 2026-2027 ingresará este miércoles al territorio mexicano; por ello, es importante que alistes la ropa abrigadora y te prepares para hacerle frente al clima gélido. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer los detalles de sus efectos en diversas regiones del país.

De acuerdo con las autoridades, estos sistemas frontales se presentarán en diversas partes del país, por eso es importante que los habitantes estén atentos a las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil (PC), con la finalidad de evitar enfermedades.

Un frente frío (FF) se presenta cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente. Debido a que el aire frío es más denso o pesado, “se mete” debajo del caliente y ocasiona movimiento e inestabilidad en esa zona de la atmósfera.

Cuando este sistema se encuentra sobre ciertas regiones, sus efectos —que pueden durar de tres a siete días— se manifiestan como descensos de temperatura, heladas, vientos intensos, fuerte oleaje, lloviznas y abundante nubosidad.

¿Qué estados serán afectados por el primer frente frío 2026-2027?

Según la Conagua, este primer frente frío ingresará al norte de la República Mexicana, pero no lo hará solo. Debido a que el sistema entrará en interacción con una circulación ciclónica y una vaguada en altura, además del monzón mexicano sobre el noreste del país.

Lo anterior provocará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En dichas entidades se percibirá un notorio descenso de temperatura. Se pronostican precipitaciones muy fuertes en Zacatecas; lluvias fuertes en Durango; además de chubascos en Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

“Se prevén fuertes rachas de viento (30 a 50 km/h) con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte)”, alertaron las autoridades.

Los frentes fríos causan diversas afectaciones según la localización geográfica y temporada del año; no obstante, hay estados donde el cambio drástico del clima se siente con más fuerza.

Por ejemplo, en el norte del país los habitantes experimentan heladas o nevadas y cambios bruscos de temperatura. En cambio, en las zonas costeras se presenta con alto oleaje y lluvias constantes. Y quienes viven en montañas o zonas serranas afirman que el frío “cala”.

En ese sentido, es importante que, ante la llegada de un frente frío, consideres diversas medidas para protegerte ante los cambios del clima: no duermas cerca de ningún tipo de calentador; mantén ventilados los inmuebles; usa varias prendas; cubre nariz y boca, y consume alimentos ricos en vitamina C.

El SMN ha pronosticado 56 frentes fríos para la temporada 2026-2027; siete de ellos se prevén en octubre. Toma nota, ya que el periodo de noviembre a febrero tendrá la mayor cantidad de estos sistemas.

EPP