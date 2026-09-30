Pronóstico del tiempo

Frente Frío 1 en México: ¿En Qué Estados Descenderá el Termómetro y Habrá Afectaciones?

La Conagua informó los detalles de la entrada del primer fenómeno de la temporada 2026-2027

La entrada del primer Frente Frío de la temporada provocará afectaciones en varias entidadesFoto: Cuartoscuro

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