Pronóstico del tiempo

Activan Alerta Naranja por Fuertes Lluvias y Caída de Granizo en 5 Alcaldías de la CDMX

Y en el Edomex se registran inundaciones en Ecatepec

Activan Alerta Naranja

Cuartoscuro

Fuertes lluvias hoy en Edomex

N+

Foto: Cuartoscuro

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