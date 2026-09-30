Activan Alerta Naranja por Fuertes Lluvias y Caída de Granizo en 5 Alcaldías de la CDMX

Fuertes lluvias y posible caída de granizo pronostican para esta tarde en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México (Edomex), donde ya se presentan inundaciones y encharcamientos.

Ante esto, las autoridades activaron Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles en las siguientes demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco.

También sigue activa la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy en toda la CDMX.

En el Edomex, las precipitaciones se reportan en los municipios de Ocoyoacac, Tlalnepantla y Naucalpan. En este último, se registran encharcamientos en Alfredo del Mazo, Vía Doctor Jorge Jiménez Cantú y Nuevo Madín. También se presenta lluvia intensa en dirección a Toluca, así como afectaciones al tránsito sobre Paseo Tollocan.

Por lo anterior, aquí, en N+, te informamos sobre las zonas con inundaciones en ambas entidades y te mantenemos al tanto de las principales incidencias.

Automovilistas quedan varados por inundaciones en la Vía Morelos

La autopista México-Pachuca, a la altura de Neptuno, y la Vía Morelos presentan severas inundaciones. La acumulación de agua mantiene varados a peatones y automovilistas y complica la circulación en la zona.

Brigadas Realizan Trabajos de Desazolve en Coyoacán

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que una brigada atiende un reporte de encharcamiento en Zacatepetl, colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán.

Afectaciones en Gustavo Baz

La avenida Gustavo Baz, en el Estado de México, presenta afectaciones debido a las lluvias registradas en el Valle de México. Se recomienda extremar precauciones durante la tarde y noche al transitar por la zona.

Reportan coladeras abiertas

Comienza la lluvia en Xochimilco; vecinos reportan coladeras abiertas en Caltongo

Inundaciones en Vía Morelos en Ecatepec

Se registran anegaciones en la Vía Morelos, a la altura de Santa María Chiconautla de dicho municipio

Granizo y ráfagas de viento en Ecatepec, Neza y Atenco

La actividad más intensa se mantiene en esta zona del Estado de México, acompañada de granizo pequeño y fuertes ráfagas de viento. Tome sus precauciones y evite zonas susceptibles a inundaciones.

Desembarcan a Usuarios de la Línea 1 del Cablebús

Por tormenta eléctrica en la zona norte, inició el desembarque de personas usuarias de la Línea 1

Captan granizada en la Cuauhtémoc

Durante las primeras horas de la tarde, se registra lluvia intensa acompañada de granizo en la colonia San Rafael.

Tránsito complicado por lluvias en la México-Pachuca

El asfalto mojado complica la circulación en la autopista México-Pachuca, a la altura de Tlalnepantla, donde las condiciones meteorológicas afectan el tránsito. Autoridades locales recomiendan manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.

Lluvia fuerte en las 16 alcaldías

Mientras que en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este miércoles.

El aviso contempla a la Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían alcanzar entre 15 y 29 milímetros, además de registrarse caída de granizo durante este miércoles.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones pueden generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

La Alerta Amarilla permanecerá activa hasta las 22:00 horas de este miércoles.

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades recomendaron retirar la basura de las coladeras dentro y fuera de los hogares, así como cerrar puertas y ventanas.

También pidieron evitar cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua. En caso de salir de casa, recomendaron utilizar paraguas o impermeable.

Para reportar alguna emergencia relacionada con las lluvias, la población puede comunicarse al 55 5683 2222.