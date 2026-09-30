Gobernadora de Sinaloa Anuncia Cambios en su Gabinete: De Finanzas a Educación

La Gobernadora del Estado de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, anunció seis nombramientos en el gabinete. Informó que los cambios que se realizaron fueron en áreas que considera clave dentro de su administración.

Los funcionarios que se integran al gabinete estatal son: Wilfredo Véliz Figueroa, como Secretario de Administración y Finanzas; José Manuel Acosta Bernal, como Secretario de Obras Públicas; ⁠Refugio Álvarez Montaño, como Subsecretario de Administración; Marco Antonio Zazueta Zazueta, como Subsecretario de Normatividad e Información Registral; José Cipriano Serrano, como titular del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa; ⁠Aline Krystabel Guerra García, como Directora del Trabajo y Previsión Social.

Graciela Domínguez señaló que los funcionarios que se integran asumen como propios los mismos compromisos que se establecieron al inicio de su gestión: trabajo honesto, diálogo permanente de cara a los sinaloenses, cercanía con todos los sectores y la construcción de confianza entre sociedad y gobierno.

El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de la entidad, con 31 votos a favor y 6 en contra el pasado 25 de agosto de 2026 tras la licencia temporal con carácter indefinido de Rubén Rocha Moya.