Política

Gobernadora de Sinaloa Anuncia Cambios en su Gabinete: De Finanzas a Educación

Los cambios se realizaron en áreas clave para la administración de Graciela Domínguez Nava

Realizan Seis Cambios en el Gabinete del Gobierno de SinaloaRealizan Seis Cambios en el Gabinete del Gobierno de Sinaloa. Foto: Gobierno de Sinaloa

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