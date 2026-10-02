Anuncia UANL Clases en Línea tras Pronóstico de Lluvias en Área Metropolitana

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó que este viernes 2 de octubre las actividades académico-administrativas que se realizan de manera presencial pasarán a modalidad en línea, ante el pronóstico de lluvias intensas en la entidad. La medida tiene como objetivo evitar que estudiantes, docentes y trabajadores tengan que trasladarse durante las condiciones de lluvia previstas para este día.

El cambio de modalidad contempla las actividades presenciales de la Universidad, por lo que estudiantes y maestros deberán continuar con sus labores a través de los medios y plataformas que correspondan. La UANL señaló que esta medida busca cuidar a los integrantes de su comunidad y reducir los riesgos relacionados con los traslados ante las condiciones del clima.

La suspensión de las actividades presenciales también aplica para las distintas áreas de la Universidad que realizan labores académico-administrativas. La única excepción señalada en el comunicado corresponde al personal del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, cuyas actividades continuarán de acuerdo con las necesidades de atención y funcionamiento de este centro médico.

La Universidad pidió a sus estudiantes, docentes y trabajadores permanecer en sus hogares y evitar exponerse a las condiciones de lluvia cuando no sea necesario salir. También llamó a la población en general a tomar precauciones y mantenerse atenta a las recomendaciones emitidas por Protección Civil de Nuevo León y las demás autoridades encargadas de informar sobre el clima.

La UANL también pidió a su comunidad mantenerse pendiente de cualquier actualización que sea difundida a través de sus redes sociales y canales oficiales. La institución señaló que cualquier cambio relacionado con las actividades del viernes 2 de octubre será informado por esos medios, por lo que recomendó revisar las comunicaciones oficiales antes de realizar algún traslado.