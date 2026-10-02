Educación

Anuncia UANL Clases en Línea tras Pronóstico de Lluvias en Área Metropolitana

Será a través de los canales digitales donde los universitarios podrán conectarse con sus docentes

UANLLas clases de la UANL serán a través de medios digitales. Foto: N+

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