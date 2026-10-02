Agresores de Secundaria en Torreón Habrían Publicado Fotos de Armas antes de Ataque

El avance en las investigaciones del ataque a la Escuela Secundaria General Nº 13, en Torreón, Coahuila, fluye con el paso de las horas. En ese sentido, se dieron a conocer algunas publicaciones realizadas por los presuntos agresores en redes sociales previo a los hechos, por lo que serían claves para el esclarecimiento de los hechos que dejaron una persona sin vida y cuatro más lesionadas.

Los jóvenes de 18 años de edad, ambos hermanos conocidos como “Los Cuates”, saltaron la barda del plantel ubicado en el ejido La Unión para cometer el crimen. Sin embargo, supuestamente todo fue planeado con anticipación; así lo refieren las publicaciones realizadas por uno de los involucrados en TikTok.

“Ya me toca a mí”, dice el texto que acompañó una serie de fotografías en las que se observan las prendas que vistió uno de los implicados, así como diversas armas blancas, un martillo e incluso presuntos artefactos explosivos.

En una de las imágenes se aparecía una camiseta con un collage impreso al frente. En la ropa aparecen los rostros de jóvenes involucrados en ataques o masacres escolares en otros países. No obstante, también aparece una imagen de Lex Ashton, quien en septiembre de 2025 realizó un ataque en el CCH Sur de la UNAM, en la Ciudad de México. La agresión dejó un alumno sin vida y un trabajador lesionado.

En ese sentido, el titular de la Fiscalía de Coahuila, Federico Fernández, aseguró a N+ que este crimen “escapa del contexto local, incluso del contexto nacional”.

“Notamos en estas primeras líneas (de investigación) dos elementos: un contexto familiar desintegrado y, por otra parte, un pseudofanatismo, un seguimiento a figuras incluso fuera del contexto nacional. Figuras internacionales que en algún momento perpetraron ataques como estos”, explicó en entrevista.

Asimismo, el fiscal reveló que en sus declaraciones, los hermanos afirmaron que decidieron que el ataque se llevara a cabo en dicha escuela porque “haber sido parte de esta institución en algún momento de sus vidas y porque son vecinos de aquí de la localidad y la conocían”.

“Ellos decidieron entrar a esta institución y cometer estos ataques, insisto, por un tema de un contexto sí familiar, pero no de un ataque directo contra alguien en particular de la institución, con algún docente, con algún compañero, sino por un tema de pseudofanatismo que ellos deseaban seguir”, puntualizó el fiscal.

Las publicaciones en redes sociales pronto se volvieron virales. Algunos usuarios cuestionaron a los presuntos agresores si transmitirían el ataque, pero el autor de los posteos señaló que necesitaban saldo para cumplir con esa petición. En el ataque, cuatro personas resultaron heridas; dos de ellas están muy graves, mientras que una docente perdió la vida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ‘Ya me Toca a Mí’; Agresor de Torreón Publicó Fotos de Armas Antes del Ataque

Exigen justicia por maestra asesinada

Nery Edith Narvales González, de 56 años de edad, identificada como subdirectora de la Secundaria General Nº 13 en Torreón, Coahuila, trató de impedir que “Los Cuates” llegaran a otros puntos de las instalaciones para hacerle daño a los estudiantes, sin embargo, fue atacada hasta la muerte.

Luego de darse a conocer su asesinato, la comunidad escolar, vecinos y exalumnos pidieron que el caso no quede impune, debido a que era una mujer apasionada por la enseñanza y quien dedicó gran parte de su vida a acompañar a varias generaciones de estudiantes.

“Tu último acto de amor fue proteger a tus alumnos”, escribió en redes sociales, la maestra Mayan.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 35, lamentó lo ocurrido y exigieron que se atienda el caso y se aplique la ley en contra de los responsables. La escuela debería ser un espacio seguro, indicó.

"Hechos tan dolorosos nos reprueban como sociedad, es tiempo de que se tomen las medidas preventivas para garantizar en cada comunidad escolar la absoluta seguridad a alumnos, maestros y padres”, puntualizó en un comunicado.

La fotografía donde Nery Edith Narvales González aparece sonriente aparece rodeada de flores y veladoras al exterior de la escuela durante años se convirtió en su segundo hogar. Se espera que en próximos días reciba un homenaje encabezado por sus alumnos y compañeros de aula.

EPP