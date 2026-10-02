Homicidios

Agresores de Secundaria en Torreón Habrían Publicado Fotos de Armas antes de Ataque

En el ataque, cuatro personas resultaron heridas; dos de ellas están muy graves, mientras que una docente perdió la vida

Servicios de emergencia tras el ataque en Secundaria de Torreón, CoahuilaFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Presuntos Agresores de Secundaria en Torreón Habrían Publicado Fotos de Armas antes de Ataque | N+