Seguridad

Colocan Altar en Memoria de Subdirectora tras Ataque en Secundaria de Torreón

Familiares y amigos se reunieron en la Secundaria General No. 13 del ejido La Unión para honrar a la mujer fallecida

Colocan Altar en Memoria de Subdirectora Fallecida Durante Ataque en TorreónColocan Altar en Memoria de Subdirectora Fallecida Durante Ataque en Torreón. Foto: N+

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Colocan altar en memoria de la subdirectora tras tragedia en secundaria de Torreón

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