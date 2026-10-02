Colocan Altar en Memoria de Subdirectora tras Ataque en Secundaria de Torreón

Habitantes del ejido La Unión, en Torreón, colocaron un altar en memoria de Nery Edith, subdirectora de la Escuela Secundaria General No. 13, quien perdió la vida durante el ataque ocurrido este jueves al interior del plantel.

En el altar destaca una fotografía de la subdirectora, rodeada de veladoras y flores que fueron colocadas por padres de familia, alumnos y habitantes de la comunidad como muestra de respeto y solidaridad hacia sus familiares.

Tras lo ocurrido, habitantes del ejido La Unión se reunieron para expresar su solidaridad con la familia de la subdirectora y con las personas afectadas por el ataque.

Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 35, hizo un llamado a la población de Torreón para solicitar donadores de sangre de cualquier tipo para el maestro Ricardo Quintanar y el alumno Alexis García, quienes resultaron lesionados durante el ataque registrado en la Escuela Secundaria General No. 13 del ejido La Unión.

De acuerdo con los reportes, dos jóvenes ingresaron al plantel portando machetes y posteriormente atacaron a integrantes del personal docente y a estudiantes. Ante la agresión, algunos alumnos lograron salir de las instalaciones, mientras que otros se resguardaron dentro de los salones para mantenerse a salvo.

Las personas interesadas en realizar la donación deberán presentar una identificación oficial con fotografía vigente, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, contar con un índice de masa corporal (IMC) menor a 40%, cumplir con cuatro horas de ayuno y gozar de buena salud.

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad informó que mantiene colaboración con las autoridades de Coahuila para contribuir al esclarecimiento de los hechos y aportar elementos que permitan avanzar en las investigaciones correspondientes. Las distintas corporaciones trabajan en la recopilación de información para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández, informó que, hasta el momento, se descartó que durante la agresión se hayan registrado detonaciones de arma de fuego. El funcionario explicó que los primeros elementos recabados por las autoridades apuntan a que el ataque se realizó con armas blancas, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que los agresores ingresaron al plantel y determinar lo ocurrido antes, durante y después de la agresión.

El Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos y contribuir así al desarrollo de las investigaciones.