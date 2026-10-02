Seguridad

Suspenden a Juez de Colotlán por Mal Comportamiento en Audiencia en Jalisco

A través de un video en redes sociales se observa al hombre alzando la voz contra un litigante; autoridades investigan el caso

Advierten sobre extorsiones a familiares de desaparecidosEstafadores piden dinero a familiares. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Juez de Colotlán suspendido tras video viral donde amenaza a litigante en audiencia. Autoridades investigan el caso en Jalisco

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+