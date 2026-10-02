Suspenden a Juez de Colotlán por Mal Comportamiento en Audiencia en Jalisco

Una audiencia que se salió de control terminó con la suspensión de Francisco Barrera Gómez, quien se desempeñaba como juez de Control Penal del Distrito XI, con sede en Colotlán, Jalisco, luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se le observa alzando la voz contra un litigante.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia informó que el juez fue removido de su cargo después de que, en el video, se le observara amenazando en reiteradas ocasiones al litigante con apercibirlo y expulsarlo de la sala.

José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, compartió: "consideramos que sí la naturaleza al dirigirse de manera impropia faltando a la propia dignidad de quienes somos usuarios del sistema de Justicia consideramos que es importante transmitir ese mensaje bajo el parámetro legal con facultades que tenemos separarlos suspender de funciones como juez durante el tiempo que llevamos esa investigación 0312".

El titular del Consejo de la Judicatura indicó que esta medida es también un mensaje para que otros jueces se conduzcan de manera correcta.

El juzgador estará suspendido mientras se realizan las investigaciones correspondientes.