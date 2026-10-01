Dinamarca vs Portugal: ¿Cómo Quedó el Primer Partido sin Cristiano Ronaldo?

La selección de Portugal parece haber entrado a una nueva era, una en la que ya no contará con su máxima figura histórica: Cristiano Ronaldo. El legendario goleador y capitán del cuadro lusitano abandonó la concentración tras las declaraciones del nuevo entrenador, Jorge Jesús, luego de que este le prometiera jugar ante Noruega y lo terminara dejando en el banco de suplentes.

Aunque los ojos de todos estaban puestos sobre la polémica, Portugal tuvo que afrontar su primer partido sin Cristiano Ronaldo y lo hizo visitando a Dinamarca en la tercera jornada de la fase de grupos en la UEFA Nations League.

El partido Dinamarca vs Portugal se jugó en Copenhague, en donde el combinado portugués se mostró competitivo y buscó sacar un resultado positivo tras haber ganado sus primeros dos encuentros del torneo.

¿Cómo le fue a Portugal en su primer partido sin Cristiano Ronaldo?

Pese a la ausencia de su más grande leyenda, la selección de Portugal no tuvo mayores problemas para vencer a Dinamarca en la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Con goles de Joao Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y Joao Félix, el equipo dirigido por Jorge Jesús se llevó su tercer triunfo consecutivo en el certamen y marcha con paso perfecto.

De esta manera, el combinado portugués obtuvo un buen resultado en su primer partido de la era post Cristiano Ronaldo. El marcador final fue de 2-4, pues Dinamarca llegó a tener momentos en los que parecía que rescataba el empate gracias a las anotaciones de Damsgaard y Hojlund, aunque al final no fue capaz de contener el poderío ofensivo de los visitantes.