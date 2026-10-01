Deportes

Dinamarca vs Portugal: ¿Cómo Quedó el Primer Partido sin Cristiano Ronaldo?

Ronaldo abandonó la concentración de Portugal y no jugará con su selección durante lo que resta de la Fecha FIFA

Jorge Jesús, entrenador de la selección de PortugalJorge Jesús, entrenador de la selección de Portugal | Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Resultado Dinamarca vs Portugal: ¿Cómo Quedó el Primer Partido Sin Cristiano Ronaldo? | N+