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Caso Negreira: Real Madrid Denuncia al Barcelona ante la UEFA

El equipo de la capital española aseguró que continuará colaborando con UEFA para el esclarecimiento de los hechos

Jugadores de Real Madrid y BarcelonaFoto: Reuters

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