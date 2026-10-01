Caso Negreira: Real Madrid Denuncia al Barcelona ante la UEFA

El llamado Caso Negreira, en el que se investigan los pagos del FC Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, sigue en curso. Este jueves la UEFA dio a conocer que recibió "una cantidad sustancial de documentos" por parte del Real Madrid relacionados con este caso, los cuales "tendrá en cuenta como parte de su investigación en curso".

"La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el Barcelona y el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Futbol”, dice el comunicado de la confederación que rige el futbol en Europa.

Por su parte, el Real Madrid confirmó la denuncia que interpuso ante el organismo a través de un comunicado en el que detalló que dicha denuncia "incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral". En ese mismo sentido, el Real Madrid consideró imprescindible que "la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados".

El club también señaló que continuará colaborando activamente con la UEFA y ejerciendo las acciones que estén a su alcance "para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio".

Barcelona aclara que no hay un nuevo expediente en su contra

Ante los comunicados de la UEFA y del Real Madrid, el FC Barcelona respondió con un escrito oficial en el que aclaró que los documentos entregados por el equipo merengue no constituyen una nueva demanda ante la UEFA, sino que son parte de la investigación en curso, misma que está abierta desde 2023.

"La UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente al FC Barcelona. El expediente se inició en 2023, con la designación de dos investigadores, que desde entonces han llevado a cabo las actuaciones que han considerado oportunas. El Club ha atendido siempre todos sus requerimientos. Este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado", explicó la entidad blaugrana.

Para finalizar, el Barça reiteró su plena colaboración con los órganos competentes y solicitó "rigor y precisión en el tratamiento informativo de este procedimiento".