Deportes

Regresa la Vuelta de México en el 2027, Avalada por la Unión Ciclista Internacional

Desde el 2015 no se ha disputado esa competencia en nuestro país, que era una de las paradas del circuito internacional

Aspecto de la Vuelta Ciclista México 2014 durante su recorrido por el Paseo de la Reforma de la CDMX.Aspecto de la Vuelta Ciclista México 2014 durante su recorrido por el Paseo de la Reforma de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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