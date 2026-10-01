Regresa la Vuelta de México en el 2027, Avalada por la Unión Ciclista Internacional

Mientras crece el furor por Isaac del Toro, sobre todo luego del Mundial de Ciclismo que se acaba de disputar en Toronto, Canadá, llega una gran noticia: en el 2027 se volverá a realizar la Vuelta de México, con dos pruebas en las que podría participar el ciclista nacido en Ensenada, Baja California.

La Unión de Ciclistas de México (UCMEX) dio a conocer la noticia a través de sus cuentas oficiales. Detalló que enero arrancará con todo y presentó el calendario de competencias para iniciar el 2027 con grandes retos y escenarios para el ciclismo nacional e internacional.

Se trata de cuatro competencias, dos de la Unión de Ciclistas de México y dos de la Unión Ciclista Internacional, que son en las que puede ver acción Isaac del Toro, con el UAE Team Emirates. Y se llevarán a cabo de la siguiente manera:

8,9 y 10 de enero: II Campeonato Nacional de Ruta UCMEX en Guadalajara Jalisco

17 de enero: Clásica de la República UCI 1.1

19 al 23 de enero: MEX Tour Carrera por etapas UCI 2.1

26 al 31 de enero: II Campeonato Nacional de Pista UCMEX en Xalapa, Veracruz

Ya tiene muchos años que no se realiza la Vuelta a México. La primera vez que se llevó a cabo fue en el año de 1948 y la última edición fue en el 2015. Raúl Alcalá, el ciclista mexicano más famoso antes de Isaac del Toro, la ganó en 1989. Y en ese mismo año se convirtió en el primer competidor tricolor en ganar etapas en el Tour de Francia.

Así que en enero es muy probable que podamos ver a Isaac del Toro en un recorrido por la República Mexicana. Algo que muchos anhelan desde que su nombre empezó a destacar en la escena internacional: terminó en tercer lugar en el Tour de Francia 2026 y ganó la Vuelta de Alemania 2026, entre otros logros.

Justo en estos días, Del Toro acaba de competir en el Mundial de Ciclismo de Montreal, Canadá. Con el equipo Tricolor terminó en quinto lugar. Pese a que no era el resultado que esperaba, se mostró optimista.

A través de sus redes sociales Isaac del Toro se refirió al quinto lugar obtenido junto a sus compatriotas Ulises Castillo, Éder Frayre, José Antonio Escárcega, Carlos Alfonso García Trejo y Édgar David "Chucky" Cadena.

El ciclista originario de Ensenada, Baja California, escribió en su cuenta de Instagram que “no hay nada que lamentar. Hicimos todo lo que pudimos. Me alegra muchísimo estar rodeado de todos estos corredores increíbles y contar con un apoyo tan extraordinario. Intenté devolverles algo de lo que ustedes me han dado desde el primer momento”.

Previo a la competencia, los analistas advertían que Isaac del Toro se vería limitado porque correría con un equipo modesto, a diferencia de los belgas, con ciclistas de la talla de Remco Evenepoel y Wout Van Aert. O los estadounidenses, que alinearon a Quinn Simmons, Matteo Jorgenson y Neilson Powless, además de Brandon McNulty.

En el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2026 solo compitieron países y no equipos profesionales. De ahí que el mexicano no contó con el respaldo de sus compañeros del UAE Team Emirates XRG.

Con información de N+

RGC