Deportes

Estados Unidos Vence a Chile y Suma su Segunda Goleada antes de Enfrentar a México

La selección de las barras y las estrellas lleva 8 anotaciones en dos partidos, ante peruanos y chilenos

El estadounidense Julian Hall disputa el balón con el chileno Iván Román en el Energizer Park de San Luis.El estadounidense Julian Hall disputa el balón con el chileno Iván Román en el Energizer Park de San Luis. Foto: Reuters
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