Estados Unidos Vence a Chile y Suma su Segunda Goleada antes de Enfrentar a México

Unos días antes de medirse con México, la selección de Estados Unidos ha dado otra muestra de contundencia. Ahora goleó 4-2 a Chile en duelo amistoso, luego de que el fin de semana anterior le pasó por encima a Perú. Así que el equipo de las barras y las estrellas llegará al duelo contra el Tricolor con la moral muy en alto.

La selección que dirige el argentino Mauricio Pochettino lleva 8 anotaciones a favor en dos encuentros, pero además sólo ha recibido tres goles. El balance es optimista, mientras que México ha sufrido en los dos encuentros que lleva Rafa Márquez como entrenador tricolor.

El partido Estados Unidos vs Chile se jugó en el Energizer Park de San Luis, Missouri, fue dominado por los locales. Aunque los sudamericanos crearon peligro de manera frecuente, careció de puntería.

Sebastián Berhalter adelantó a Estados Unidos a los 37 minutos del partido. Pero el gusto duró poco, ya que Diego Ulloa igualó 1-1 para los chilenos a los 45’, antes de la pausa del medio tiempo.

Apenas se habían retomado las acciones en la segunda mitad cuando Chile sorprendió a los pupilos de Pochettino: en el minuto 49 fue Maximiliano Gutierrez quien mandó el 2-1 al fondo de las redes.

Pero Julian Hall devolvió la calma a los estadounidenses cuando hizo el 2-2 a los 51 minutos del encuentro. Luego de eso, los chilenos se derrumbaron anímicamente.

En el minuto 72 fue Chris Richards quien perforó la portería con el 3-1 y luego Mathis Albert selló la goleada con el 4-2 al 93’. Con eso, Estados Unidos sentenció el partido amistoso.

Mathis Albert hizo historia al convertirse en el jugador más joven en anotar con la selección estadounidense: con 17 años y cuatro meses superó el récord de Christian Pulisic. El delantero del Borussia Dortmund marcó con un potente disparo que cimbró el travesaño antes de cruzar la línea de gol.

La etiqueta de "partido amistoso" se perdió en los minutos finales, debido a un conato de bronca que inició el chileno Leandro Hernandez con una dura e innecesaria entrada sobre el portero Chris Brady.

Estados Unidos cerrará la Fecha FIFA con partidos ante México y Canadá. El sábado 3 de octubre se verá las caras con el conjunto Tricolor y el martes 6 de octubre lo hará ante los canadienses.

Chile, por su parte, enfrentará a México el martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.

Con información de N+