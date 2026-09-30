Él Es Víctor 'El Toro' Guzmán, Defensa que Anotó Gol en Partido México vs Perú

Víctor Andrés Guzmán Olmedo se convirtió en uno de los protagonistas de la Selección Mexicana al anotar el gol ante Perú, en el segundo partido del Tricolor bajo el mando de Rafael Márquez.

El defensa de Rayados de Monterrey apareció al minuto 49 para conseguir el empate 1-1 ante el conjunto peruano, durante el partido amistoso disputado en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, pero ¿quién es Víctor "El Toro" Guzmán?

Víctor Andrés Guzmán Olmedo nació el 7 de marzo de 2002 en Tijuana, Baja California. Tiene 24 años y se desempeña como defensa central.

Su formación futbolística comenzó en las fuerzas básicas de los Xolos de Tijuana, club con el que recorrió distintas categorías hasta llegar al primer equipo.

Su debut profesional ocurrió en enero de 2020, cuando participó con Xolos en la Copa MX. Ese mismo año disputó su primer partido de Liga MX.

En 2021, recibió el Balón de Oro como Novato del Año de la Liga MX y también fue incluido en el equipo All-Star de la Liga.

Con el conjunto regiomontano ha buscado consolidarse como uno de los defensas mexicanos de la Liga MX. Su desempeño con Rayados le permitió regresar a la Selección Mexicana para la primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor.

Guzmán fue incluido en una lista de 30 futbolistas para los partidos amistosos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Aunque estuvo convocado para el primer partido de la era Márquez ante Colombia, no tuvo minutos en el empate 1-1. Ante Perú, el entrenador mexicano decidió darle la titularidad y el defensa respondió con un gol.

El apodo de 'Toro' acompaña al futbolista desde su etapa en el futbol mexicano y es utilizado tanto por Rayados como por medios deportivos para identificarlo.

PT