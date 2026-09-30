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Él Es Víctor 'El Toro' Guzmán, Defensa que Anotó Gol en Partido México vs Perú

El jugador de Rayados inició su carrera con Xolos y fue Novato del Año de Liga MX en 2021

Víctor ‘El Toro’ GuzmánVíctor 'El Toro' Guzmán se convirtió en protagonista de la Selección Mexicana. Foto: X @miseleccionmx
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