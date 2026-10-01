San Marino vs España: Carlos Espí, del Real Madrid, Anotó 5 Goles con la Sub-21

En duelo clasificatorio para la Eurocopa Sub-21 el equipo de España arrolló 13-0 a San Marino. Pero más allá de la goleada, la noticia es que el delantero madridista Carlos Espí marcó 5 tantos. Sí, “una manita” de anotaciones en una noche que nunca olvidará el centro delantero.

En la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Europeo 2027, La Rojita fue muy superior y se quedó con la victoria gracias a los tantos de Rodrigo Mendoza, Pablo García, Mario Martín, Jacobo Ramón, Yarek Gasiorowski, Pablo García, Jan Virgili (marcó 2) y Carlos Espí (hizo 5 ).

Con este triunfo, España Sub-21 sumó 24 puntos, dos más que Finlandia. Así que si vence a Rumania en la última fecha sellará el pase para el campeonato continental. Incluso un empate puede ser suficiente por la diferencia de goles (ahora mismo lleva 9 goles más que Finlandia).

El artillero del Real Madrid se mostró más que feliz por los 5 goles marcados en el arrollador triunfo de la selección española sub-21 en partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa de la categoría que se llevará a cabo el próximo año.

Carlos Espí se convirtió en el primer jugador de la historia de La Rojita en conseguir un ´repóquer' y lo hizo en su segundo partido como internacional en la categoría y el primero como titular.

"La verdad es que es una noche especial. Tenía muchas ganas de estar aquí, de ayudar al equipo y me voy muy contento. Estamos motivados y hemos luchado hasta el final. Sabíamos que íbamos a estar en el área, estaba preparado para cualquier rechace, cualquier momento y ahí he estado", comentó Espí.

Además dijo que “es un orgullo que todo el equipo se alegró. Todos me han felicitado”. Luego atribuyó el mérito de los cinco tantos al rendimiento del resto de jugadores.

Carlos Espí Escrihuela es un jugador de 21 años de edad nacido en Valencia. Actualmente juega en el Real Madrid, que lo compró en julio de este año al Levante a cambio de 28 millones de dólares. El entrenador José Mourinho le ha dado minutos y Espí ha respondido bien cuando entra de cambio, ya que no es titular.

El seleccionador de España Sub-21, David Gordo, valoró la labor de Espí, que además dio dos asistencias: "Hizo su su trabajo, que era conseguir goles y ayudar a que los compañeros también marcaran".

David Gordo también se alegró de que el equipo reaccionara tras la derrota ante Finlandia y de que demostrara que "no ha perdido el hambre de ganar. Salimos por el triunfo desde el minuto uno y con la idea de meter varios goles por el tema de la clasificación. Y además, creo que hemos jugado con muchísimo respeto por el rival".

España jugará su último partido de la fase de clasificación en Ibiza el próximo martes, día 6, ante Rumanía, ante el que le vale una victoria o, incluso, un empate, al tener nueve goles de diferencia a su favor respecto a Finlandia, segundo clasificado con dos puntos menos, para conseguir el pase directo al Europeo.

Con información de N+

RGC