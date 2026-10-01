Deportes

San Marino vs España: Carlos Espí, del Real Madrid, Anotó 5 Goles con la Sub-21

La Rojita arrolló 13-0 en la penúltima fecha del torneo clasificatorio para la Eurocopa 2027 de la categoría

El delantero español Carlos Espí remata a portería en el duelo entre San Marino y La Rojita en la categoría Sub-21.El delantero español Carlos Espí remata a portería en el duelo entre San Marino y La Rojita en la categoría Sub-21. Foto: Selección Española de Futbol

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