Movilidad

Tren México-Querétaro: En Estas Calles y Zonas Exactas se Ubicarán Sus 6 Estaciones| MAPA

La ruta atravesará cuatro entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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