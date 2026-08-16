Tren México-Querétaro: En Estas Calles y Zonas Exactas se Ubicarán Sus 6 Estaciones| MAPA

Viajar entre la Ciudad de México y Querétaro podría ser más rápido con el nuevo Tren México-Querétaro, proyecto ferroviario que contempla un recorrido de aproximadamente 1 hora y 40 minutos. El servicio conectará la capital del país con distintos puntos del Estado de México, Hidalgo y Querétaro mediante una vía doble de 232.42 kilómetros.

El tren utilizará unidades diésel-eléctricas con capacidad para alcanzar hasta 200 kilómetros por hora. El proyecto contempla transportar a más de 6 millones de pasajeros al año y forma parte de una estrategia para ampliar la conectividad ferroviaria hacia otras regiones del país.

La ruta atravesará cuatro entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro, con estaciones y paraderos distribuidos a lo largo del recorrido.

El proyecto contempla seis estaciones. Estas son sus ubicaciones, resumidas para facilitar su identificación:

Buenavista, CDMX: Terminal Buenavista, en Insurgentes Norte y Eje 1 Norte.

Huehuetoca, Edomex: Zona de Calzada de los Mirasoles, cerca del Circuito Exterior Mexiquense.

Tula de Allende, Hidalgo: Zona centro, junto a las vías ferroviarias.

San Juan del Río, Querétaro: Avenida Tecnológico, colonia San Rafael.

El Marqués, Querétaro: Comunidad de Jesús María, cerca del Centro de Atención Municipal.

La Corregidora, Querétaro: Zona de Los Alcanfores, en el antiguo patio ferroviario de La Era.

Estas estaciones permitirán conectar zonas urbanas, industriales y habitacionales de las cuatro entidades por las que pasará el tren. La ubicación de cada punto busca facilitar el acceso de pasajeros de municipios y comunidades cercanas.

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Uno de los principales atractivos del proyecto será la reducción del tiempo de traslado entre la capital y Querétaro. El recorrido completo está previsto para realizarse en alrededor de 1 hora con 40 minutos, frente a las varias horas que puede tomar el trayecto por carretera cuando la Autopista México-Querétaro registra alta carga vehicular.

La nueva conexión también permitirá contar con una alternativa al transporte por carretera para quienes viajan por motivos laborales, escolares, familiares o turísticos entre ambas entidades.

El recorrido tendrá una extensión de 232.42 kilómetros de vía doble y atravesará aproximadamente 7 kilómetros en Ciudad de México, 71 kilómetros en Estado de México, 75 kilómetros en Hidalgo y 72 kilómetros en Querétaro.

Además de mejorar los traslados entre la capital y el Bajío, el proyecto busca fortalecer la conexión ferroviaria de Querétaro con otras regiones del país. La ruta México-Querétaro está planteada como parte de una red que posteriormente podría extenderse hacia destinos como Guadalajara, Nuevo Laredo y Nogales.