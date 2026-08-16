Remates de Inmuebles SAT 2026: Cómo Comprar Casas Desde 567 Mil Pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene disponibles distintos bienes inmuebles para participar en sus procesos de subasta pública. Entre las propiedades que aparecen en su plataforma se encuentran casas, terrenos y locales, cuyos precios parten de una postura legal determinada por la autoridad.

Uno de los inmuebles disponibles es una casa habitación en Coahuila de Zaragoza, cuyo avalúo es de 851 mil pesos. De acuerdo con la ficha publicada por el SAT, la propiedad fue embargada a Ernesto Esquivel Sifuentes y en el certificado de libertad de gravamen aparece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) como otro acreedor. El inmueble corresponde a la subasta número 11226-1.

Foto: SAT

La casa puede ser adquirida mediante una postura legal mínima de 567 mil 333 pesos, cantidad que representa las dos terceras partes del avalúo, establecido en 851 mil pesos. Los interesados también pueden presentar una oferta por el monto total del avalúo, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de obtener el inmueble.

La subasta comenzará el 31 de agosto de 2026 a las 12:00 horas y concluirá el 7 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas. En la ficha del SAT se indica que se trata de un solo bien dentro del proceso denominado Coahuila de Zaragoza "2".

Para participar, las personas interesadas deben ingresar a la plataforma oficial de subastas del SAT y seguir las condiciones establecidas para presentar una postura. Antes de realizar una oferta, es importante revisar la información específica de la propiedad, así como sus condiciones legales y los datos del avalúo.

Foto: SAT 2026

Los remates de inmuebles del SAT son procesos mediante los cuales la autoridad pone a disposición del público bienes que fueron embargados, principalmente en procedimientos relacionados con adeudos fiscales. Las propiedades se ofrecen mediante subastas y los participantes deben cumplir con los requisitos establecidos.

Un punto importante para quienes quieran participar es el método de pago. De acuerdo con la información proporcionada, es necesario contar con una cuenta bancaria en Scotiabank, debido a que mediante esta institución deben realizarse los pagos correspondientes a las garantías y, en caso de resultar ganador, el saldo restante de la postura ofrecida.

El SAT también recomienda revisar cuidadosamente las condiciones de cada inmueble antes de participar. En este caso, el certificado de libertad de gravamen señala al Infonavit como otro acreedor, un dato que los interesados deben considerar antes de presentar una oferta.

La información sobre la casa, la postura legal, el avalúo, las fechas y los requisitos para participar está disponible en la plataforma oficial de subastas del SAT.