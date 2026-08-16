Temblor en México Hoy 16 de Agosto 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos | Últimas Noticias
Conoce aquí las actualizaciones del Servicio Sismológico Nacional sobre los movimientos registrados este domingo.
Conoce aquí las actualizaciones del Servicio Sismológico Nacional sobre los movimientos registrados este domingo.
Este domingo 16 de agosto de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en México en las últimas horas: ¿Dónde ocurrieron y cuál fue su magnitud? Aquí te presentamos las noticias más, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
En los últimos días, la actividad sísmica ha dejado graves y fatales estragos en poblaciones de Latinoamérica, Asia y Europa, generando también preocupación en el territorio nacional, debido a que se encuentra entre distintas placas tectónicas.
En México, los temblores registrados en las últimas horas de este domingo 16 de agosto 2026 son:
A las 12:00 horas se registró un temblor de magnitud 4.3, con epicentro a 122 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Tembló a las 11:07 horas con magnitud 4.1 y epicentro a 172 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Se detectó un sismo de magnitud 4.1, con localización a 60 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero, a las 10:21 horas.
Se registró un temblor de magnitud 5.2, con epicentro localizado a 146 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 09:52:49 horas.
Sismo de magnitud 4.2, cuyo epicentro fue localizado a 66 km al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero, a las 08:51 horas.
SISMO Magnitud 4.2 Loc 66 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 16/08/26 08:51:57 Lat 16.54 Lon -100.47 Pf 7 km pic.twitter.com/Fkcw4XVGns— Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 16, 2026
A las 07:32 horas se registró un sismo de magnitud 4.2, localizado a 41 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.
A las 06:06 horas, el SSN registró un temblor de 4.0, con epicentro a 74 kilómetros al sur de Puerto Escondido, Oaxaca.
A las 03:57 horas, se registró un temblor de magnitud 4.4, localizado 36 kilómetros al este de Agua Prieta, Sonora.
Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:
En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de Protección Civil.
En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.
En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.
En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.