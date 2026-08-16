Sociedad

Temblor en México Hoy 16 de Agosto 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos | Últimas Noticias

Conoce aquí las actualizaciones del Servicio Sismológico Nacional sobre los movimientos registrados este domingo.

Personas desalojadas por temblor en MéxicoProtocolo de evacuación por temblor en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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