Temblor en México Hoy 16 de Agosto 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos | Últimas Noticias

Este domingo 16 de agosto de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en México en las últimas horas: ¿Dónde ocurrieron y cuál fue su magnitud? Aquí te presentamos las noticias más, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En los últimos días, la actividad sísmica ha dejado graves y fatales estragos en poblaciones de Latinoamérica, Asia y Europa, generando también preocupación en el territorio nacional, debido a que se encuentra entre distintas placas tectónicas.

En México, los temblores registrados en las últimas horas de este domingo 16 de agosto 2026 son:

A las 12:00 horas se registró un temblor de magnitud 4.3, con epicentro a 122 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Tembló a las 11:07 horas con magnitud 4.1 y epicentro a 172 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Se detectó un sismo de magnitud 4.1, con localización a 60 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero, a las 10:21 horas.

Se registró un temblor de magnitud 5.2, con epicentro localizado a 146 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 09:52:49 horas.

Sismo de magnitud 4.2, cuyo epicentro fue localizado a 66 km al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero, a las 08:51 horas.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 66 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 16/08/26 08:51:57 Lat 16.54 Lon -100.47 Pf 7 km pic.twitter.com/Fkcw4XVGns — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 16, 2026

A las 07:32 horas se registró un sismo de magnitud 4.2, localizado a 41 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.

A las 06:06 horas, el SSN registró un temblor de 4.0, con epicentro a 74 kilómetros al sur de Puerto Escondido, Oaxaca.

A las 03:57 horas, se registró un temblor de magnitud 4.4, localizado 36 kilómetros al este de Agua Prieta, Sonora.

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía: