Sociedad

Bloquean Calles de Veracruz por Falta de Energía Eléctrica; Afectados Tienen Varios Días sin Luz

Habitantes de distintas colonias de la ciudad de Veracruz bloquearon las calles debido a que desde hace varios días han reportado falta de energía eléctrica y según indican, no han tenido respuestas.

Bloquean Calles de Veracruz por Falta de Energía Eléctrica; Afectados Tienen Varios Días sin LuzLos manifestantes han tenido afectaciones en sus alimentos y medicamentos. Foto: N+

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300 familias en Veracruz sin electricidad desde el jueves. Bloquean calles exigiendo solución a la CFE. Medicamentos y alimentos en riesgo.

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