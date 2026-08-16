Bloquean Calles de Veracruz por Falta de Energía Eléctrica; Afectados Tienen Varios Días sin Luz

Varias personas, en representación de al menos 300 familias de la colonia Unidad Veracruzana, Hidalgo y otras colonias aledañas, llevaron a cabo un bloqueo debido a que han reportado afectaciones porque no tienen energía eléctrica desde el pasado jueves 13 de agosto.

Hoy, sábado 15 de agosto, indican que aún no les han dado una respuesta, por lo que decidieron bloquear la circulación a la altura de las calles Esteban Morales y Humanidad, por lo que un oficial de tránsito procedió a colocar una cinta precautoria amarilla cerrando la vialidad junto con su motocicleta.

Asimismo, metros más adelante también colocaron dicha cinta precautoria, así como una cuerda que está sobre la calle Humanidad, y esto es a medida de presión y de petición para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resuelva su solicitud y se solucione el problema.

De acuerdo con lo narrado por los afectados, presuntamente un transformador sufrió una afectación desde el pasado jueves y hasta este día; indican que no han recibido ninguna atención.

Los manifestantes indican que van a permanecer en el sitio a la espera de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les resuelva el problema, pues ya están afectados los alimentos, los medicamentos y tienen pérdidas en los negocios de la zona al ser prácticamente tres días los que están cumpliendo en esta situación.